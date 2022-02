Briyit Palomino se da una nueva oportunidad en el amor: “Es modelo y bailarín profesional”

Tras pasar momentos complicados en 2021 tras ser estafada por su expareja, Briyit Palomino no le cerró las puertas del amor y habló abiertamente sobre su nuevo galán.

La cantante, quien actualmente se encuentra en plena promoción de su tema “El conchudo”, se animó a contar sobre quién es la persona que le ha robado el corazón.

“Ahora estoy conociendo a alguien, pero con mucho cuidado y, bueno, ya pronto vamos a oficializar nuestra relación. Él se llama Vladimir, es modelo y bailarín profesional y trabaja con nosotros, es parte de la agrupación” , dijo a Trome.

“Estamos saliendo buen tiempo y vamos a ver si esto funciona”, añadió.

Asimismo, aseguró que ahora tendrá más cuidado con su nueva relación. “Claro, ahora voy con más cuidado para no cometer los mismos errores”, indicó.

Briyit Palomino denuncia a su expareja por estafa

A mediados de junio del 2021, Briyit Palomino denunció a su expareja, el guitarrista Gino Maynos Félix Porta, de quedarse con S/ 130.000 de ella y un camión de S/ 40.000.

“Tiró por la borda tres años de relación, estoy decepcionada y molesta, y estoy procediendo legalmente para que no se quede con la plata que tanto me costó reunir y que eran todos mis ahorros”, dijo a El Popular.

La cantante espera recuperar todo lo perdido.

Denuncia contra su expareja sigue su curso

Briyit Palomino quiere justicia y por tal motivo se asesoró con abogados, quienes le indicaron que su denuncia sí procede por estafa.

“Las denuncias están siguiendo su proceso, solo tengo que tener paciencia para que esto ya salga, incluso ahora ya me han citado porque mi caso, supuestamente, se había archivado contra él. Cuando lo denuncié, él me llamó y me dijo: ‘Tus denuncias tontas no proceden’, y mira, me acaban de llamar y me dicen que mi denuncia sí procede, porque sí me ha hecho daño. Entonces ahora vamos a volver a hacer todo con mis abogados. Yo tengo las pruebas, los documentos, tengo todo para no quedar como una loca que está hablando por gusto”, explicó a La República.