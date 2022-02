Austin Palao no descarta tener una relación sentimental con Flavia Laos

La vida amorosa de Flavia Laos y Austin Palao se encuentra en una encrucijada. Como se recuerda, el joven fue participante del programa de corte romántico El poder del amor. En dicho espacio televisivo, Palao internacionalizó su carrera como artista, por lo que no fue una sorpresa que reportes del romance entre ambos llegara hasta Ecuador.

A propósito de ello, el modelo, quien asistió como invitado al programa En contacto de la cadena televisora Ecuavisa para presentar uno de sus recientes temas musicales, fue abordado por un panelista del programa, quien le consultó sobre la relación que mantiene con la influencer.

Austin Palao describe cómo iniciaron las salidas con Flavia Laos

Ante ello, el joven modelo se mostró agradecido por la pregunta, ya que aprovechó para explicar cómo se dieron las cosas en el plano romántico entre él y Laos.

“Ya que sacas el tema, ¿por qué no explayarnos un poquito? Flavia es una amiga de hace años, compartimos el mismo círculo de amistades, ella se encontraba soltera, yo también. Al principio no pasaban muchas cosas, luego comenzaron las miraditas y comenzamos a salir como amigos”.

“Amigos que se besan”, expresó una de las conductoras tras el comentario de Austin Palao.

Austin Palao no descarta tener una relación amorosa con Flavia Laos

Tras ello, el exintegrante de Esto es guerra ahondó un poco más en las salidas que tiene con la figura de televisión.

“ Con intención de, si a lo mejor mañana o más tarde se presenta algo, bien. Si no, no pasa nada ”, agregó el hermano de Said Palao.

“Las pseudo relaciones son un espacio donde las personas se pueden conocer mejor”, concluyó Austin. Luego de que explicara el significado de este término, la presentadora del espacio de TV le preguntó si él tiene una “pseudo relación con Flavia”. Ante la duda, el modelo respondió: “Algo así”.