Xoana González es defendida por su esposo ante las críticas sobre su relación

Xoana González y Javier González son una pareja muy estable. Hace un par de días retornaron a nuestro país por motivos laborales y aunque Xoana lleva meses sin animar shows, mantiene una buena acogida en Moyobamba, San Martín, en lugar en el que animó su último evento. Aunque se mantienen alejados de los escándalos y demás, las críticas hacia su relación amorosa nunca faltan.

A la gaucha le gusta publicar su día a día a sus seguidores y aunque le lleguen comentarios negativos, ella mantiene su buena actitud; sin embargo, sorprendió a todos con la respuesta de Javier a una de sus seguidoras.

¿Qué le dijeron a Xoana González?

Una usuaria la criticó en los comentarios dejando entrever que la modelo terminaría con su actual pareja. “Creo que Xoana se va a aburrir de este también, lo mismo que te dedica ya lo hizo con su anterior esposo”, le dijo a Javier González, quien defendió a Xoana.

Aunque el empresario está acostumbrado a las críticas, esta vez decidió responder y dar una buena lección a los usuarios de Instagram.

Xoana González y Javier Gonzalez se divierten en Iquitos. Foto: Instagram.

¿Cómo defendió Javier a Xoana?

“Todos tenemos un pasado. Ella amó a otro hombre antes y fue feliz el tiempo que duró y me parece excelente”, dijo el peruano. “Hoy está conmigo y me ama a mí, y eso es lo importante. Yo también tengo un pasado y está bien”, explicó comprensivamente.

PUEDE VER: Xoana González regala su lencería durante show en Yurimaguas tras regresar a Perú

“Ella amó antes, me ama a mí ahora y podría amar a otra persona en el futuro si ya no está conmigo. Eso habla bien de su capacidad de querer y entregarse por lo que siente. No todas las personas tienen la suerte de poder hacer lo mismo. Me siento un afortunado”, finalizó el empresario.

Xoana González desbordó de amor y decidió publicar la captura de los comentarios en su historia de Instagram. “Orgullosa del esposo que tengo”, dijo la actriz contenta por las palabras de Javier.