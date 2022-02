El show más esperado. Después de años se vuelven a juntar, en uno de los escenarios más icónicos de la industria musical, las leyendas del hip hop: Snoop Dog, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Dr. Dre para tomar el SoFi Stadium y por 15 minutos remontarnos a los años 90 e inicios de los 2000, época de oro para este género musical. Con este comercial, dieron a conocer su participación en el Super Bowl LVI.

Además, será la primera vez que el Super Bowl, en casi 30 años, se realizará en la ciudad de Los Ángeles, según anunció la NFL, Pepsi y Roc Nation.

En una reciente conferencia de prensa, los artistas comentaron sobre las expectativas a horas del magno evento. Dr. Dre dijo que este show será “tan grande, que nadie en el futuro podrá superarlo”. Por otro lado, cuando le preguntaron a Snoop Dog que definiera en una palabra lo que nos espera del halftime, el intérprete de “Black and yellow” respondió: “This is going to be… ¡Magnífico!”.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Super Bowl LVI?

Los artistas invitados son tan icónicos que, entre los cinco, suman alrededor de 43 premios Grammy, más de 17 nominaciones de Snoop Dog, y canciones número uno en la lista de los Billboard. Y para quienes se preguntan cómo pueden haber logrado costear los gastos para reunir a estos talentos, pues la respuesta se refleja en las entradas para el Super Bowl LVI, las cuales oscilan entre los US$ 4.200 hasta más de US$ 24.000.

A pocas horas del Super Bowl 2022 se filtró los temas que cantarían los artistas del hip hop. Foto: Super Bowl

Super Bowl: algunos de los halftime shows más recordados a lo largo de los años

En 1993 se presentó el rey del pop Michael Jackson y así el evento anual logró colocarse la valla más alta al presentar solo a artistas de talla mundial. En 2007, Prince pisó el escenario y así fue como fueron considerados los dos mejores intérpretes en participar del halftime en la historia.

Michael Jackson hizo historia durante la edición 28 del Super Bowl con una impresionante presentación de 13 minutos

“El Super Bowl es el evento más grande del mundo y el Hip Hop es la forma de música más grande del mundo, para nosotros esto es poder tener esa oportunidad de unir los dos mundos”, comentó Snoop Dog en la rueda de prensa.

Dr. Dre considera que, gracias a esta próxima presentación, más artistas del género podrán participar. “Vamos a abrir más puertas para los artistas de hip hop en el futuro y nos aseguraremos de que la NFL entienda que esto es lo que debería haber sido hace mucho tiempo” , expresó.

En años anteriores, el pop fue el género predilecto para alegrar al público en el evento deportivo. Artistas como Madonna, Katy Perry, Black Eyed Peas, Shakira y Jennifer Lopez y The Weekend, tomaron el control en el pasado.