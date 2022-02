¿Quién es Mickey Guyton?, la estrella country que cantará el himno de USA en el Super Bowl LVI

El Super Bowl, uno de eventos deportivos más esperados del 2022, eligió a la estrella country Mickey Guyton para cantar The Star-Spangled Banner (título del himno de EE. UU.), al inicio del partido final, el 13 de febrero en el SoFi Stadium en Inglewood, California.

La actriz Sandra Mae Frank, de la comedia romántica Season of Love (2019), participará del acto al interpretar en lenguaje de señas el himno nacional y “America the Beautiful”, este último a cargo de la sensación del R&B Jhené Aiko.

¿Quién es Mickey Guyton?

Nacida en Texas, Mickey Guyton, de 38 años, viene persiguiendo su sueño desde 2011. Su gran oportunidad pareció llegar en 2013 con la balada “Better Than You Left Me”. A pesar de ser ovacionada de pie en el Country Radio Seminar, no recibió el impulso que necesitaba para lanzar su álbum debut. Su más grande reto fue tratar de ingresar a una categoría musical dominada por hombres y en su mayoría blancos.

“ Estaba escribiendo canciones sin rumbo… y no estaba llegando a ninguna parte. Estaba tratando de escribir ese éxito country que todas las discográficas buscan, ese unicornio mágico”, dijo Mickey Guyton en 2020 a The Washington Post.

“Black Like Me” de Mickey Guyton

A punto de tirar la toalla, Mickey Guyton coescribió dos canciones que cambiarían su vida: “What Are You Gonna Tell Her?” y “Black Like Me”, ambas basadas en sus experiencias con la misoginia y el racismo.

Indignada por las muertes de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor y George Floyd, la cantante compartió en sus redes sociales “Black Like Me”. Luego, Spotify lo utilizó para el Blackout Tuesday, fecha que busca crear conciencia sobre la desigualdad racial.

El tema se volvió un himno y fue nominado a los premios Grammy 2021, Mickey Guyton se convirtió en la primera afroamericana en competir en la categoría Country.

Finalmente, en otoño de ese año, la cantante pudo lanzar su anhelado álbum debut “Remember Her Name”, nominado ahora en tres categorías en los Premio Grammy 2022.