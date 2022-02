Belinda y Nodal: cronología del inicio de su relación, compromiso y ruptura

A puertas de celebrar San Valentín, la relación entre Christian Nodal y Belinda llegó a su fin. Así lo confirmó el intérprete de “Adiós amor” el sábado 12 de febrero, poniendo punto final también al compromiso que tenían.

Desde que confirmaron que estaban juntos por medio de redes sociales, esta pareja se convirtió en una de las más mediáticas y queridas dentro del mundo del entretenimiento. Entérate de cómo se conocieron, su noviazgo y más detalles de su romance.

¿Cómo se conocieron?

Pese a que su primer encuentro fue en 2019 durante los premios La Radio en Estados Unidos , no fue hasta mayo del 2020 que los artistas se volvieron a reencontrar cuando fueron seleccionados para ser jurados de La voz méxico. Ahí se empezaron a conocer y pasar tiempo juntos, hasta volverse amigos, para posteriormente llegar a algo más.

“¿Te soy honesta?: cuando empezamos las grabaciones, pensé que yo no le caía nada bien a Christian, llegaba y saludaba a todos, muy educado, y yo sentía que él no me contestaba, lo sentía distante, distraído, hasta podría decirte que grosero , y comenzó como a caerme bastante pesado”, comentó Belinda en el inicio de su relación.

Belinda y Christian Nodal se conocieron cuando fueron jueces de La voz México. Foto: Instagram/Belinda

¿Cómo surgió el amor?

Aunque la pareja solía hablar poco sobre su relación, Belinda declaró durante una entrevista que el momento en que sintió algo especial por Nodal fue cuando él le escribió de madrugada un tierno mensaje y le dedicó una canción.

Posteriormente, en agosto del 2020, Christian sorprendió a la cantante con una cena romántica para pedirle formalmente que sea su novia. “No dudé ni un solo momento en decirle que sí deseaba ser su novia; nos abrazamos, nos besamos y, desde ese momento, empezamos esta maravillosa historia de amor”, indicó Belinda en ese entonces.

Belinda y Christian Nodal confirmaron su relación a finales del 2020. Foto: Belinda/Instagram

¿Cuándo se comprometieron?

A través de redes sociales, el 25 de mayo de 2021 la pareja compartió tiernas fotografías tras hacer oficial su compromiso, marcando esa especial fecha en sus calendarios. Nodal aprovechó su estadía en España e hizo una reservación en un lujoso restaurante de Barcelona para luego hacerle la pregunta a Belinda, quien no dudó en responder que sí.

“Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”, publicó el cantante en Instagram, a lo que ella contestó: “Una imagen dice más que mil palabras... La mujer más feliz del mundo ”.

Belinda y Christian Nodal se comprometieron el pasado 25 de mayo. Foto: Instagram

Belinda y Christian Nodal: La ruptura

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja , llevándonos cada uno lo mejor del otro”, fue el inicio del comunicado con el que el cantante dio la noticia de su ruptura.

PUEDES VER: Belinda endeudada por más de 7 millones de pesos en crédito fiscal

Recordemos que, hace unos días, los fanáticos de la expareja se percataron de que ambos dejaron de seguirse en Instagram, destapando sospechas de una posible ruptura.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado al respecto, mientras que Nodal aclaró que no hablará más sobre el tema de la ruptura y los motivos de esta.