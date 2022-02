Pedro Suárez Vértiz celebra sus 53 años: “Gracias por seguir escuchando mi música”

A pesar de que se encuentra alejado de los escenarios por una extraña enfermedad que lo aqueja hace más de una década, Pedro Suárez Vértiz encontró en las redes sociales una vía para mantenerse en contacto con sus fans e interactuar con ellos.

El rockero peruano cumple este domingo 13 de febrero 53 años y lo celebró con una emotiva carta que difundió en su cuenta oficial de Instagram y Facebook, donde destacó el gran interés que aún tiene el público por su música.

“Ya sé que les encanta la fecha de mi cumpleaños, porque rompen la represa de tanto amor contenido, y me lo abalanzan como un tsunami de pura vida”, empezó.

Asimismo, Pedro Suárez reveló que romperá la dieta para comer lo que más le gusta. Sin embargo, resaltó que no su felicidad no es completa, ya que no tiene a toda su familia junta en este día tan especial.

“Hoy es mi cumpleaños y voy a pedir chifa. Voy a extrañar a mi hija Mariajosé que vive en Madrid, a mi primo Luis que vive en Trujillo, y a Christian y Arturo, que viven en EE. UU. Mi consuelo es tener a Patricio en Lima y a mi primo Carlitos Contreras, que ya llega el 8 de marzo trayéndome repuestos musicales como siempre”, comentó.

Pedro Suárez Vértiz cumple 53 años con emotivo mensaje. Foto: Pedro Suárez Vértiz/Facebook

Finalmente, agradeció que él y su música aún sean escuchadas.

“Solo quiero ofrendar todos sus buenos deseos para mí, a Dios, para que les regrese el doble. Gracias por seguir escuchando mi música, por considerarla atemporal, por leerme todos los días, y por escribirme, porque los leo a diario así no les conteste. Les amo con toda mi alma”, escribió.

Pedro Suárez Vértiz le dedica romántico mensaje a su esposa

Pedro Suárez Vértiz compartió en Instagram una foto donde se vio a su esposa recibiendo la vacuna contra la COVID-19. El músico peruano no dudó en enviarle un tierno mensaje a la mamá de sus hijos.

“Qué guapa estás, Cynthia. Vacunándote en Zorritos. Nunca me ha gustado ninguna mujer como tú, me gustas, amor. Nunca he amado a nadie como a ti. Sin ti, me muero. Así de simple, Cynthia”, escribió.

Pedro Suárez Vértiz confesó cuánto ama a su esposa. Foto: Pedro Suárez Vértiz/Instagram.

Pedro Suárez Vértiz indigna a usuarios por desatinados comentarios

Antes del encuentro entre Perú y Colombia, el pasado 28 de enero, con miras a Qatar 2022, Pedro Suárez Vértiz se animó a alentar a la selección nacional con un post en el que hizo referencia al derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla, lo que ocasionó una emergencia ecológica en la costa peruana. Sin embargo, la publicación generó malestar entre los usuarios.

“Hoy juega Perú. No importa nada más. Porque hasta los pescadores de Ventanilla estarán a las 4.00 p. m. alrededor de un televisor”, escribió.

Mensaje de Pedro Suárez Vértiz previo al Perú vs. Colombia. Foto: Pedro Suárez Vértiz/ Instagram

De inmediato, los cibernautas no dudaron en responderle: “¿Es en serio, Pedrito?”, “¿Hoy juega Perú y no importa nada más? Qué tristeza que veamos cómo el país se cae y que todavía pensemos que existen cosas más importantes”, “Esto del fútbol y cosas que hay en la TV no son más que una distracción para no ver la realidad de lo que pasa en nuestro país. Hagamos algo. Seamos menos egoístas y unámonos para salvar lo poco que nos queda”, señalaron los usurarios.