Pamela López dedica mensaje a Cueva en víspera de San Valentín: “Que viva el amor todos los días”

Pamela López no puedo esperar al 14 de febrero para sorprender a su esposo, Christian Cueva, con una romántica dedicatoria por el Día de San Valentín. A través de sus redes sociales, compartió dos fotografías acompañadas de un mensaje donde expresa su gran amor por el futbolista.

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. (1 Corinthios 13,4-7)”, citó Pamela.

Asimismo, completó la dedicatoria con unas emotivas palabras para el seleccionado: “¡Que viva el amor todos los días en nuestros corazones, Christian Cueva, te amo!”.

Publicación de Pamela López Foto: Instagram

Christian Cueva sorprende con saludo a Janet Barboza

En la edición del 2 de febrero en América hoy, Edson Dávila ‘Giselo’ mostró unos audios de Christian Cueva y André Carrillo en los que mandan saludos a Janet Barboza y al equipo del programa.

La conductora de televisión no pudo ocultar su emoción al escuchar al los futbolistas mencionar su nombre en los clips.

Melissa Peschiera sobre la firma de autógrafos de Christian Cueva: Recuerden mantener la distancia

Luego de la gran hazaña de Perú ante Colombia, Christian Cueva se hizo presente en una conocida cevichería en La Victoria, donde empezó a repartir autógrafos y a tomarse foto con los niños que se acercaron con su carnet de vacunación correspondiente. No obstante, la periodista Melissa Peschiera, al ver la cantidad de personas, resaltó la importancia de mantener la distancia.

“Solo a mí, honestamente, a mí, me estresa ver a la gente tan pegada, en medio de una pandemia. Una niña sin mascarilla, lleven sus mascarillas, por favor. Recordarle al público que, si va a acercarse, mantenga el distanciamiento social, mantenga el protocolo y póngase su mascarilla”, mencionó luego de mostrar el informe del futbolista firmando los autógrafos.