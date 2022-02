Melissa Paredes revela que tuvo que recibir ayuda psicológica tras ampay

Melissa Paredes se pronunció nuevamente sobre los difíciles momentos que vivió luego de que se hicieran públicas unas imágenes con Anthony Aranda, lo que marcó el final de su matrimonio. La actriz y exconductora de televisión narró en una entrevista pasajes no conocidos de lo que pasó luego de dicho ampay.

La exintegrante de Esto es guerra contó a un medio local que ese episodio de su vida la afectó psicológicamente y pensó en atentar contra su vida. Precisó que jamás lo hizo, pero se le pasó por la mente hacerse daño.

Sin embargo, no lo hizo tras la ayuda profesional que recibió, así como el apoyo de su familia y el soporte de su pequeña, a quien expresó su amor incondicional.

“Sí, se me pasó por la mente y ahí decidí ir al especialista, porque sola no podía pasar por ese trance. De hecho, tengo todo el apoyo de mi familia, hermanos; sin embargo, necesitaba la ayuda de un profesional”, contó la figura pública.

Melissa Paredes asegura sentirse bien con Anthony Aranda. Foto: Instagram

Su hija es su razón de vivir

En otro momento, habló de su hija y cómo ella ha sido su fortaleza durante gran parte de su vida.

“Primero, pienso que tengo que estar viva por mi hija, no voy a negar que tuve pensamientos feos, y por ella y para ella es que sigo adelante. Las mujeres también nos levantamos y seguimos con nuestra vida porque no vamos a dejar de estar con alguien porque nos señalan con un dedo sin saber la verdad”, agregó Melissa Paredes a Trome.

Hija de Melissa Paredes lleva terapia psicológica. Foto: Melissa Paredes/Instagram

Sobre Anthony Aranda

La exconductora de América hoy habló de su bienestar y aseguró que está muy feliz con su nuevo romance.

“Solo te puedo decir que Anthony y yo estamos felices y tranquilos. Ustedes no me han visto, pero sí me he quebrado y él sabe cómo estaba. Al principio, no nos podíamos ni ver, solo por videollamada. Él me ha visto en mi mejor y peor momento”, expresó la modelo.