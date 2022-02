Melissa Paredes niega que Anthony Aranda sea un arribista: “Él es bueno y maravilloso”

Melissa Paredes está convencida que su relación con Anthony Aranda es totalmente seria y por tal motivo no duda en defenderlo cuando ponen en duda las verdaderas intenciones del bailarín.

La exconductora de América hoy aseguró que está muy feliz con su nuevo romance. Además, destacó que el hombre de 35 años siempre ha estado con ella desde que salieron las imágenes del ampay y todo el escándalo que se armó después.

“Solo te puedo decir que Anthony y yo estamos felices y tranquilos. Ustedes no me han visto, pero sí me he quebrado y él sabe cómo estaba. Al principio no nos podíamos ni ver, solo por videollamada. Él me ha visto en mi mejor y peor momento” , dijo la modelo a Trome.

Melissa Paredes y Anthony Aranda iniciaron su romance tras ampay. Foto: Anthony Aranda/Facebook

Al ser consultada si Anthony Aranda solo estaría con ella por interés, ella señaló que el bailarín no es ningún arribista. Además, aclaró que su relación con él no es una competencia.

“Nada, cuando lo conozcan entenderán lo bueno que es. Lo quiero muchísimo y nos amamos muchísimo. Él es maravilloso y me encanta su forma de ser, es una persona madura y ya paren con eso de que estamos en competencia con la otra parte. Por favor, hay que disfrutar la felicidad, el amor es el amor, una se enamora y punto, no hay más”, explicó.

¿Por qué Melissa Paredes no dejó a Anthony Aranda hablar en entrevista?

Cuando las cámaras de Magaly Medina abordaron a Melissa Paredes y Anthony Aranda para que den detalles de su relación, la actriz pidió al bailarín que no declare y siga su camino.

“A él no le gusta declarar. Nunca lo hace, como que no le gusta la cosa (las cámaras), lo estoy convenciendo para que le empiece a gustar”, dijo Paredes.

Melissa Paredes pone primero a su hija

Asimismo, Melissa Paredes contó que su menor hija está por delante de cualquier relación y que eso lo sabe perfectamente Anthony Aranda.

“Todo está bien entre nosotros. Estamos yendo paso a paso, él sabe que tengo una hija maravillosa a la que amo y que primero está ella, después lo que venga”, comentó.