Melcochita sobre retirarse: “Espero seguir haciendo reír al público, quiero morir en un escenario”

Melcochita afirmó que no piensa retirarse del mundo artístico. Su idea es “morir en un escenario” para ser recordado siempre con la picardía que lo caracteriza. El comediante se mantiene vigente a sus 85 años y espera propuestas del exterior para poder seguir su carrera como músico.

“No, yo vivo del cariño y el aplauso del público , de los que me reconocen como cómico y otros como sonero porque he cantado en todos los continentes. Espero seguir con vida, seguir haciendo reír al público y morirme en un escenario, no me veo retirándome y quedándome en casa, no va conmigo”, mencionó en entrevista con Trome.

Inmediatamente, el comediante fue consultado sobre una posibilidad de irse de gira como músico. “Siempre hay invitaciones para poder grabar con artistas del extranjero y espero hacerlo pronto cuando pueda viajar al exterior por alguna gira”, dijo en la entrevista.

Melcochita volvió al escenario tras superar COVID-19

Con 85 años y algunas complicaciones tras haber contraído COVID-19, Melcochita recibió el alta médica y regresó a los escenarios para poder llevar a cabo sus shows. Además, el humorista aprovechó para agradecer a las personas que lo acompañaron en esta dura etapa de la enfermedad.

“No tengo idea de cómo me contagié, aunque ahora lo importante es afrontar el virus de pie, con optimismo. Sé que saldré adelante. Son mis ángeles (esposa e hijas) que están pendientes de mí ahora. A seguir el tratamiento al pie de la letra para que nada se complique por mi edad”, indicó a El Popular.

Melcochita habló sobre su salud en redes sociales. Foto: difusión

Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, habló sobre video trabajando en la playa

Yessenia Villanueva fue captada cantando en playas y el video recorrió las redes sociales. Sin embargo, la hija del popular Melcochita mencionó que su trabajo se basa en el día a día.

“Para mí es un orgullo ser una chica trabajadora y no como andan diciendo que mi papá me mantiene. Todos los artistas están saliendo a buscárselas como sea. Yo tengo un hijo y tengo que seguir adelante por él”, dijo.