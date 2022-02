Melcochita sobre el trabajo de su hija Yessenia en playas: “Me da gusto, no estafa ni roba”

El pasado 5 de febrero, Yessenia Villanueva fue captada cantando en una playa para llevar un pan a la mesa de su casa. El video donde se la vio trabajando se volvió viral y tuvo la reacción de su padre Pablo Villanueva.

Melcochita se pronunció sobre todo lo que su hija está haciendo para salir adelante. El cómico aplaudió el empeño de Yessenia. Además, resaltó que no hay nada de malo en trabajar en la calle y recordó que destacados artistas también iniciaron de esa manera.

“Me da gusto que mi hija Yessenia esté trabajando, pues hace noticia por algo bueno, ella no estafa ni roba a nadie, no se mete en problemas. Además, trabajar en la calle no es malo, lo malo es no trabajar. Figuras como Manolo Rojas, Kike Suero han surgido de la calle y ahora son estrellas. Además, ella actualmente tiene su pareja y está saliendo adelante con su esfuerzo”, dijo a Trome.

Melcochita menciona por qué ya no ayuda a su hija Yessenia

A muchos les causa sorpresa que Yessenia Villanueva tenga que salir a las calles a trabajar teniendo un padre tan conocido como Melcochita. Ante esto, el actor cómico explicó por qué no ayuda económicamente a su hija.

“Ahora ya no puedo darle una mensualidad como antes porque estoy también pendiente de una de mis hermanas y tengo que velar por mis hijitas”, dijo.

Yessenia Villanueva gana su dinero honradamente deleitando con su voz. Foto: composición/Instarándula

Yessenia Villanueva orgullosa de su trabajo

Yessenia Villanueva dejó en claro que no le afecta trabajar en las calles, ya que es algo honrado y tiene una familia que mantener.

“Para mí es un orgullo ser una chica trabajadora y no como andan diciendo que mi papá me mantiene. Todos los artistas están saliendo a buscárselas como sea. Yo tengo un hijo y tengo que seguir adelante por él”, comentó a El Popular.