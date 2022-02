Juan Víctor Sánchez lamenta estar alejado de su hija: “Aquí es demasiado lento el sistema”

Juan Víctor Sánchez está dispuesto a todo para recuperar el tiempo perdido con su hija, a quien no puede llevar a su casa desde hace varios meses atrás por el proceso legal que lleva con su expareja, Andrea San Martín, a causa de las denuncias que ambos se han interpuesto.

Esta no sería la primera vez que el extripulante de cabina usa sus redes sociales para quejarse de toda la situación a la que está expuesta su hija. Así, volvió a expresarse después de varias semanas de silencio.

Publicación de Juan Víctor Sánchez. Foto: Juan Víctor Sánchez/Instagram

En esta oportunidad, Juan Víctor Sánchez podría haberse referido a la influencer Andrea San Martín al hablar de la situación que tiene con su pequeña. Por ello, escribió un mensaje en su Instagram que decía: “Lógicamente me encantaría que mi hija comparta con nosotros aquí, pero trofeos son trofeos ¿no?”.

Sin embargo, eso no fue todo, a lo que añadió: “Hay gente vengativa, manipuladora y rodeada por un ambiente tan tóxico. En constantes oportunidades sale la frase: ‘me encantaría que la gorda esté aquí con nosotros’... Estoy seguro que se hará justicia. Lamentablemente, aquí es demasiado lento el sistema, a pesar de las pruebas, pero vamos hasta el final”.

Andrea San Martín cuenta que pasó susto por temas de salud

La modelo Andrea San Martín vivió el susto de su vida con un dolor de cabeza que no le paraba con nada al punto de inmovilizarla por completo.

Así lo dio a conocer en sus historias de su cuenta oficial de Instagram, donde contó: “No mucha gente sabe que tengo problemas con la migraña. Tengo antecedentes en mi familia, por lo que tengo que cuidar mis niveles de estrés”, dijo Andrea al iniciar la serie de videos. Más adelante, San Martín detalló cómo es que empezaron sus malestares: “Ayer en la tarde empecé a sentir hincones pero manejé a mi casa y me acosté. Pero los hincones eran fuertes. Ya no podía caminar ni pararme ni pestañar. (...) Estos hincones son tan intensos que no puedes caminar ni ver”.

Andrea San Martín descartó vínculo con su maquilladora por actitudes poco confiables

La exconductora Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores al emitir un comunicado oficial con respecto a una de las personas que consideró de confianza y con la que trabajó desde hace muchos años atrás, pero ya no planea tener vínculos.

La influencer denunció irregularidades por parte de su maquilladora. Foto: Instagram Andrea San Martín

Las razones del asunto se deben a actitudes de la trabajadora, quien habría hecho acciones de muy poca confianza. En ese sentido, aclaró: “Me encantaría omitir esta información, pero en caso existan problemas con terceros, no me gustaría que se ponga como respaldo mi nombre y se sepa que yo avalo ni avalaré ningún tipo de comportamiento como el que tuvo esta persona desde el día uno que comenzó con nosotros y ocultándose con una falsa cara, duró años a nuestro lado”.