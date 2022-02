Jennifer Lopez recibe un romántico detalle de Ben Affleck por el día de San Valentín

Jennifer Lopez y Ben Affleck se encuentra en la mejor etapa de su matrimonio y se ha convertido en una de las parejas más admiradas en Hollywood. Como se sabe, ambos tuvieron una relación en el año 2002 y, aunque el romance duró poco tiempo, se han dado otra oportunidad para demostrar lo mucho que se quieren.

En este mes tan especial, Ben Affleck decidió sorprender a la actriz por el día de los enamorados creando un detalle inolvidable. El cineasta ha dirigido un emotivo video para la canción de Jennifer Lopez “On my way” utilizando imágenes propias para darle un renovado significado a la letra.

¿Cómo reaccionó Jennifer Lopez?

La cantante reveló este detalle a través de su boletín “On the JLO” y adjuntó el enlace del mencionado video que se titula “On may way 14/02/2022/ the remix” y puede ser visto a través de Vimeo.

“Voy a compartir con vosotros algo muy especial y personal que normalmente solo compartiría con mi círculo íntimo”, escribió la artista, “es un regalo anticipado de Ben para el Día de San Valentín. Verlo me hizo pensar en el viaje del amor verdadero, en sus giros inesperados y en que cuando es real, realmente puede durar para siempre. Esto derritió seriamente mi corazón”.

Ben Affleck y Jennifer López volvieron a ser pareja tras 10 años de separación. Foto: People

¿Qué muestra el video?

Este montaje muestra imágenes románticas de la pareja en las que aparecen de pequeños, en algunas películas, durante la etapa de su noviazgo en el año 2000 y en la actualidad. Asimismo, esta recopilación de fotogramas se intercambia con el videoclip oficial de la canción y para finalizar esta composición, Ben Affleck colocó “My valentine” en el último cuadro.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en el video "On my way 14/02/2022/ the remix". Foto: Vimeo.

Dato importante:

La canción “On my way” aparece en la película “Marry me”, la cual es protagonizada por Jennifer Lopez y el cantante de reggaetón Maluma. Además, fue escriba y grabada mucho antes de que la artista retome su relación con Ben Affleck.

