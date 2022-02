Yiddá Eslava y Julián Zucchi celebran su décimo aniversario juntos

Yiddá Eslava y Julián Zucchi derrocharon amor tras compartir con sus seguidores tiernos mensajes en Instagram por sus 10 años de relación.

A través de su cuenta personal, Yiddá compartió una fotografía junto a su esposo para recordar el inicio de su romance con él. “ Hace 10 años mi vida cambió , conocí a un chico llegado de Argentina, sincero, con un humor ácido (como me gusta) soñador, y con una energía eterna, características que solo lograron en ¡Amor!”, manifestó en el post.

Yiddá Eslava le dedicó tierno mensaje a Julían Zucchi por sus 10 años. Foto: Yiddá Eslava/Instagram

Asimismo, la ex chica reality se mostró entusiasmada de celebrar 10 años juntos y no dudó en gritar su amor a los cuatro vientos. “ Ese chico es ahora mi compañero de vida, han pasado 10 años y seguimos soñando juntos , con la misma energía y humor, pero ahora de la mano, con dos hijos hermosos y una familia maravillosa. No sé ustedes, pero yo hace 10 años empecé a creer en el destino. Te amo, Julián Zucchi. Feliz aniversario”.

De igual forma, el argentino se hizo presente en redes y respondió la dedicatoria de su esposa de manera romántica. “ Hace 10 años mi vida cambió. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. Venís supuestamente por 3 meses y así, como quien no quiere la cosa, ya pasaron 10 años. Te amo con todo mi corazón. Gracias por ser mi compañera. Somos equipo ”, señaló.

Julián Zucchi respondió la foto que dedicó Yiddá por su décimo aniversario. Foto: Captura Instagram

Yiddá Eslava le responde a usuaria por criticarla

“Yiddá, te sigo por este medio y me encanta tu perseverancia, esa constancia, sencillez y lo frontal que eres, pero al verte en tu alfombra roja diste una impresión muy pedante, soberbia. La verdad me quedé sorprendida. De lejos observaba tus actitudes y como la gente te ovacionaba, pero no les hacías caso”, fue el comentario que le dejó una usuaria a la ahora actriz.

Sin embargo, este mensaje no fue del agrado de Yiddá, quien no se quedó callada y le respondió. “Quiero entender, ¿estuviste de pasada y con eso me escribes esto? Mira, a ver, te explico, yo me encargué de todo, estaba viendo quiénes habían llegado, por qué no había agua en el camerino, si la lista estaba impresa, etc. Es tan fácil hablar, y claro que Juli estaba hablando con el público, porque somos un equipo”, comentó.

Yidda Eslava no responder la crítica. Foto: Yidda Eslava/Facebook

Yiddá es insultada por su look en avant premiere

Yiddá hizo uso de sus redes sociales para hablar y defenderse de las críticas que recibió respecto a su vestimenta para el avant premiere de su nueva película.

“Algunas personas me hicieron sus ‘críticas constructivas’ diciendo que se me veía gorda, por qué no usé vestido, debería ser más sexy (…) por eso me vi en la ‘obligación’ de hacer este video ‘explicando’ por qué me vestí así ”, manifestó enfadada.

“Me vestí así en mi alfombra roja porque me gustó, me sentí cómoda y porque me dio la reverenda gana ”, agregó.