Rosalía le regaló a Rauw Alejandro calzoncillos con su cara impresa

Rosalía eligió un peculiar presente para celebrar su primer San Valentín con Rauw Alejandro. La artista española estampó su rostro en la ropa interior que obsequió al cantante puertorriqueño, quien decidió compartirlo con los 12.8 millones que posee en Instagram.

“Mi novia la acaba de romper con estos regalos. Nuevo calzoncillo favorito desbloqueado. Happy Valetines” , escribió la voz de “Cúrame” y “Problemón”.

13.2.2022 | Publicación de Rauw Alejandro sobre el regalo que le hizo Rosalía. Foto: Rauw Alejandro /Instagram

Rauw Alejandro a Rosalía: “Quiero aprender y crecer contigo”

En una segunda historia, el cantautor y productor discográfico realizó escribió una extensa declaración de amor dedicada a Rosalía, en el que exterioriza sus deseos de llegar a envejecer al lado de la española.

“No saben lo mucho que me hace reír esta mujer. Siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa no importa que día esté teniendo. La persona más extraordinaria que he conocido. La mejor compañera que la vida me ha podido regalar” , afirmó.

“Con ella quiero aprender y seguir creciendo hasta que sea un viejito con 105 años y ojalá estar a su lado a esa edad meciéndonos en la silla al frente de la casa. Hablando de todo lo que vivimos. De todo lo que logramos, si la vida así lo quiere”, continuó Rauw Alejandro.

13.2.2022 | Publicación de Rauw Alejandro expresando su amor a Rosalía. Foto: Rauw Alejandro /Instagram

Rauw Alejandro afirma que Rosalía es el amor de su vida

En la segunda parte de su mensaje, Rauw Alejandro, de 29 años, aseguró que nunca había expresado de manera tan abierta sus sentimientos, pero quería que todo el mundo supiera cuanto amaba a la intérprete de “Con altura” y “Malamente”.

“Siempre le pido a Dios que me cuide de toda maldad que hay alrededor de nosotros, pero sé que todo estará siempre bien, porque tú eres mi ángel, mi luz del cielo en este mundo de oscuridad”, expresó.