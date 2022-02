Melissa Lobatón ya no quiere que le pregunten por el distanciamiento que tiene con sus hermanas

Mediante la dinámica de pregunta/respuesta en Instagram, Melissa Lobatón rompió su silencio y se pronunció respecto a la presunta pelea que habría tenido hace semanas con sus hermanas mayores Gianella Marquina y Samahara Lobatón.

“¿Qué pasó con tus hermanas? ¿Por qué ya no compartes con ellas?”, fue la interrogante en sus historias. A lo que la hija menor de Melissa Klug contestó: “Es algo que voy a responder y que sea la última vez que me toquen este tema porque, en verdad, son miles de mensajes que tengo sobre esto”.

Siguiendo con lo señalado, más que hablar sobre sus hermanas, Melissa se centró en su sobrina Xianna y el cuestionado tiempo que pasan juntas. “No es que no comparta tiempo con ellas y mucho menos que no pase tiempo con Xianna. Yo amo a Xianna y, en verdad, la he visto varias veces en la semana y no tengo que subir todo” , agregó.

De igual manera, la joven aseguró que no publica en redes sociales todo lo que hace en el día, pero sin mención alguna de sus hermanas. “El hecho de que no suba nada cuando estoy con ellos no quiere decir que no pasemos tiempo juntos”, comentó.

Melissa Lobatón saluda a su mamá por su cumpleaños

Fiel a su forma de ser, Melissa Lobatón compartió un video a sus historias de un tiktok que hizo junto a su mamá Melissa Klug. En este se puede ver a ambas haciendo un pequeño baile. Por otro lado, el material audiovisual venía acompañado de las siguientes palabras: “Feliz vuelta al sol a la mejor mamá del mundo. Te amo. Que todos tus sueños se hagan realidad, mamita, te lo mereces”.

Melissa Lobatón se contagió de COVID-19

Pese a estar totalmente recuperada ahora, la hija de Melissa Klug se atrevió a contar un poco de cómo pasó el proceso de la enfermedad y las secuelas que le dejó. “Todavía me han quedado algunas cosas, pero estoy tranqui, en verdad”, indicó. Además, agregó que los síntomas que tuvo fueron fuertes. “Sí la pasé mal, mal, mal, pero todo va a estar bien”, manifestó con optimismo.