Flavia Laos afirma que hizo “click” con Austin Palao tras ser vistos dándose cariños

Flavia Laos, conocida actriz y ex chica reality, fue abordada por los medios de comunicación mientras caminaba por un centro comercial. La joven, quien está siendo vinculada sentimentalmente con Austin Palao, se dio un baño de popularidad y aclaró dudas sobre dicha cercanía con el hermano de Said.

La influencer, quien fue captada por Amor y fuego besándose con el modelo en una discoteca, habló de los encuentros que ha tenido con el exintegrante de Esto es guerra.

“Nos conocemos hace tiempo (...). Y recién que ha llegado a El poder del amor ha existido un click, pero todavía aún es amistad. Nos estamos conociendo”, acotó la intérprete.

Flavia Laos descarta romance, pero sí amistad

La joven no precisó si con él está iniciando una relación. Al respecto, dijo que prefiere vivir el “día a día” con Austin Palao.

“Austin y yo somos personas que no hacemos nada por venganza, vivimos nuestras vidas y estamos enfocados en nosotros. Si por A o B hay una química, no quiero adelantar nada, decir qué va a pasar porque no sé, el tiempo me dirá. Prefiero por ahora disfrutar del tiempo con él”, señaló Flavia Laos.

“La química no es de ahora, es de siempre. ¿Si fue en Año Nuevo? Sí, por ahí. La verdad es que estamos felices, disfrutando (del momento). Los dos cantamos y él actúa. (Quizás), podemos hacer un buen dúo”, agregó.

Manda mensaje a Luciana y Patricio

Por otro lado, respondió a las declaraciones de su expareja Patricio Parodi sobre Luciana Fuster, quien dijo en Estás en todas que su amistad con ella terminó tiempo atrás.

“¿Dijo eso? Bueno, qué te puedo decir, ahora está con Luciana y ahora tiene que sacar la cara por ella, ¿no?”, contestó sobre el tema Laos.