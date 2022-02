Flavia Laos le lanza dardo a Luciana Fuster: “La vida da vueltas”

¡Se va con todo! Flavia Laos no se quedó callada y respondió a las fuertes indirectas que le envió Luciana Fuster a través de sus redes sociales a raíz de su reciente ampay con Austin.

La modelo fue interceptada por diferentes medios de comunicación, que no dejaron pasar la oportunidad y le preguntaron sobre el constante pleito que existe entre ambas. Ante esto, Flavia solo atinó a brindarle un consejo a su examiga.

La joven actriz habló sobre la venganza e hizo referencia a la última historia que subió Luciana luego de saber que tiene un vínculo con Austin Palao.

“Yo soy una de las personas que no hace nada por venganza, vivimos nuestras vidas, estamos enfocados en cada uno de nosotros y por A o B hay una química en nosotros, no es por venganza, es la vida, y a veces la vida da vueltas”, comenzó.

Por último, añadió: “Supuestamente no le gusta el morbo, pero mira lo que está haciendo. Yo que ella no le hubiera respondido, le aconsejaría que se divierta, que viva su amor y que no responda”.

Flavia Laos habla del vínculo que tiene con Austin Palao

Luego del ampay donde sale besándose con Austin. Flavia respondió ante los medios sobre la relación que mantiene actualmente con el chico reality.

“Nos conocemos hace tiempo (...). Y recién que ha llegado a El poder del amor ha existido un clic, pero todavía aún es amistad. Nos estamos conociendo”, acotó.

