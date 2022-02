Fiorella Flores sobre Habacilar: Cumplió su ciclo, ¿por qué forzar a que regrese?

La figura de TV Fiorella Flores, quien consolidó su carrera artística al conformar el recordado programa Habacilar como modelo durante el 2007, se animó a hablar sobre la nueva versión recientemente lanzada del show conducido por Raúl Romero, esta vez a cargo de Roger del Águila y Johanna San Miguel. Sin embargo, su estancia al aire fue corta y un bajo rating habría propiciado su salida de las pantallas.

Días antes de emitirse la edición final de Esto es Habacilar, la también actriz de De vuelta al barrio brindó una entrevista al portal de noticias Infobae, donde aprovechó para referirse al reciente formato de América TV y a su emotivo reencuentro en un programa de espectáculos con sus colegas Tracy Freundt y Thalía Estabridis.

Fiorella Flores sobre el reencuentro con Tracy y Thalía

Al ser consultada sobre la reunión que tuvo con sus compañeras de Habacilar Tracy Freundt y Thalía Estabridis, la intérprete de 36 años reveló haberse emocionado mucho, ya que añora encontrarse con personas con las que ha trabajado en el pasado.

“Nosotras mantenemos una amistad, siempre es bonito verlas. Verlas crecer no solo como profesionales, sino como madres”, expresó Fiorella Flores.

Asimismo, agregó que no recibió oferta alguna para ser parte de Esto es Habacilar y desde que salió al aire no vio ni una sola edición del programa. “No he visto nada, de verdad”, precisó.

Fiorella Flores opina sobre el bajo rating de Esto es Habacilar

La intérprete fue cuestionada sobre la salida del aire del programa debido a que no consiguió el alcance que esperaba por parte de los televidentes.

“Tal vez si no le hubieran puesto casi el mismo nombre, el público no hubiera reaccionado con tanta expectativa pensando que era el mismo programa”, dijo en un primer momento.

“Hay programas que cumplen su ciclo, Habacilar fue un programa icónico, que va a recordar todo el mundo, ¿por qué forzar a qué regrese?. No es necesario forzar a que vuelva algo que fue tan exitoso en su tiempo”, concluyó Fiorella Flores.