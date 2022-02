Evaluna Montaner y la razón por la que no pudo tener hijos antes de embarazarse de Camilo

Evaluna Montaner y Camilo se encuentran cada vez más cerca de convertirse en padres. Los cantantes ya se preparan para la llegada de su primogénito y en los últimos días se han consolidado en la pareja favorita de los medios por la nueva etapa que atravesarán muy pronto.

Sin embargo, la joven artista no siempre tuvo la esperanza de poder encargar niños. Según reveló anteriormente, médicos la habían diagnosticado con infertilidad antes de quedar embarazada de su pequeño Índigo.

Evaluna explica por qué no pudo quedar embarazada

La hija de Ricardo Montaner había contado anteriormente que no podía tener hijos porque mantenía contrato con la televisora Nickelodeon, que era dirigida para niños. No obstante, en un reciente capítulo de su podcast titulado En la sala reveló que ese no fue el único motivo.

Según comentó a sus seguidores, sufre de un problema hormonal que dificulta la concepción. “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas esas cosas que no estaban bien en mi cuerpo”, precisó.

Evaluna Montaner agregó que su fe en Dios fue una de las cosas que la ayudaron a atravesar la noticia. Eso y su insistencia junto con Camilo lograron que actualmente se encuentre esperando a su primer bebé.

“Sucedió de inmediato, es realmente genial ver cómo sucedió en nuestras vidas”, dijo sobre su embarazo.

¿Qué dijo la exnovia de Camilo sobre su parecido con Evaluna?

En las últimas semanas, el nombre de Gabriela Andrade saltó a la luz luego de que se revelara que fue una de las exenamoradas de Camilo. Usuarios no pudieron evitar notar el parecido físico que existe entre la joven madre y Evaluna Montaner, actual esposa del artista.

Ante la gran cantidad de comentarios que recibió en su cuenta de Instagram, Andrade decidió responder: “No me importa la verdad, siempre ha existido y siempre va a existir. Cada quién sabe lo que tiene”.

Del mismo modo, se refirió al momento que se encuentra atravesando el intérprete colombiano con la engreída del clan Montaner. “Felicidad por ellos y por cualquier que traiga un hijo deseado a este mundo”, expuso en la plataforma.