Evaluna Montaner muestra tiernas fotos de su avanzado embarazo

Evaluna Montaner compartió con sus seguidores cómo va avanzando su embarazo en los últimos meses, debido a que muy pronto llegará su primer hijo, fruto de su relación con Camilo Echeverry.

Publicación de Evaluna Montaner. Foto: Evaluna Montaner/Instagram

La engreída de Ricardo Montaner ha detallado muy poco acerca de la evolución de su embarazo, pero lo que sí ha quedado muy claro es que tanto ella como su pareja han decidido conocer el sexo del bebé a la hora del parto. Por ello, hasta el momento, no saben si es niña o niño y solo están seguros de que el nombre elegido será Índigo, como la canción que estrenaron semanas atrás, cuando anunciaron el embarazo de la artista.

Hace un tiempo atrás, Camilo Echeverry compartió unos videos donde se veía una herida que se hizo su esposa al caerse; sin embargo, no se supo más. Al parecer, la pareja prefiere mantener algunos detalles en privado y solo exponer lo necesario para complacer a sus fanáticos.

Evaluna Montaner cuenta por qué no tuvo hijos antes de Índigo

La artista Evaluna Montaner reveló los detalles de lo difícil que fue concebir a su hijo que viene en camino, pues los médicos le habían detectado un problema hormonal, razón por la cual le dijeron que no podía quedar embarazada.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible", contó Evaluna Montaner. Foto: composición Instagram

Si bien en entrevistas pasadas la actriz reveló que no podía quedar en la dulce espera por el contrato que mantenía con la empresa Nickelodeon, en la actualidad, aseguró que su fe en Dios y su insistencia permitieron que pueda concebir. “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas esas cosas que no estaban bien en mi cuerpo”, remarcó.

Evaluna Montaner mostró las ‘pataditas’ de su bebé en redes sociales

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner no hacen otra cosa que derrochar amor por el bebé que viene en camino. De esa forma, mostraron el momento exacto cuando el pequeño patea el vientre de su madre desde adentro.

Así lo compartió la artista en su cuenta oficial de Instagram. En las imágenes no se observa el rostro directo de ninguno de los dos cantantes y solo está enfocando en movimiento de la barriga de la hija de Ricardo Montaner.