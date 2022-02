Diego Chávarri y su nueva pareja celebran su primer aniversario: “¡Te amo!”

Diego Chávarri y su enamorada Onelia Molina están celebrando sus primeros 12 meses como pareja y no dudan en gritar su amor a los cuatro vientos, con lo que demuestran lo feliz que la pasan, a pesar del corto tiempo que llevan de relación.

El exdeportista está alejado de las canchas desde hace varios años y cada vez que puede aparece en televisión nacional; sin embargo, en redes sociales como TikTok tiene muchos seguidores que ven los divertidos videos que graba junto a su enamorada, quien es odontóloga.

Por lo que se ve en las imágenes que ha subido a su cuenta de Instagram, la joven Onelia Molina sorprendió a su pareja Diego Chávarri con una cena romántica decorada con fotos de ellos, luces y adornos alusivos a la fecha.

El exjugador de fútbol escribió: “Feliz primer año, amor de mi vida. Te amo”. Asimismo, en el siguiente video, añadió: “Gracias por este detalle tan lindo”.

Diego Chávarri habla sobre la relación de Melissa Klug y Jesús Barco

Rompió su silencio. El exchico reality Diego Chávarri se refirió al paso que dio su expareja Melissa Klug tras comprometerse con Jesús Barco, jugador del Sport Boys.

En ese sentido, al ser preguntado por dicho tema, aclaró: “No iba a tocar el tema por respeto a mi pareja”. “Si están dando ese paso (Melissa y Jesús), me imagino que está bien, no voy a opinar ni desearle el bien o el mal, no tendría por qué”, agregó.

Melissa Klug celebra el cumpleaños de su hijo Adriano Farfán

Hace unos días, la empresaria Melissa Klug celebró los 14 años de su penúltimo hijo con el futbolista Jefferson Farfán, Adriano Farfán, en compañía de su familia más íntima.

Melissa Klug celebra el cumpleaños de su hijo mayor y le dedica tiernas palabras. Foto: Instagram.

Ella y sus hijas mayores compartieron en sus redes sociales toda la celebración cumpleañera que vivieron con la finalidad de hacer pasar un momento especial al retoño de la popular ‘Blanca de Chucuito’.