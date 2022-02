Día mundial del infiel: conoce a los famosos que confesaron haber engañado a sus parejas

Este domingo 13 de febrero se celebra en todo el mundo el Día mundial del infiel o también llamado el Día mundial del amante. Tan solo pocas horas antes del ya famoso Día de San Valentín, en esta fecha se celebra más que el amor y la amistad, los amores clandestinos.

En la farándula local, hubo casos de artistas y figuras de televisión que se han visto descubiertos cometiendo alguna infidelidad; sin embargo, hay otros que lo han confesado públicamente. Este es el caso de Christian Domínguez, Flor Polo e incluso artistas internacionales como Mariah Carey.

Andrea Llosa

Andrea Llosa generó controversia al revelar en el 2019 que le fue infiel a una de sus exparejas a manera de venganza.

En una entrevista con Trome, confesó que decidió cometer una infidelidad luego de enterarse de los engaños de su enamorado. “(Fui infiel) a mucha honra, ja, ja, ja. Se lo merecía porque me había ‘cuerneado’ varias veces”, expresó.

Andrea Llosa confesó en el 2019 que fue infiel a una de sus exparejas. Foto: Instagram

Flor Polo

La hija de Susy Díaz confesó en televisión nacional que le fue infiel a Néstor Villanueva. Flor Polo se presentó en el set del desaparecido programa Amor, amor, amor en el año 2014 y confirmó su deslealtad. “Discutíamos (con Néstor) y cuando se iba de viaje, intenté algo con una persona”, dijo ante cámaras.

La figura pública incluso llegó a dudar de la paternidad de su hijo mayor: “Tengo mis dudas. Yo quisiera que no sea esa persona que me está haciendo tanto daño para que ya me deje en paz”.

Christian Domínguez

En el año 2021, Christian Domínguez reveló en vivo que cometió infidelidad. El conductor sorprendió en América hoy al confirmar su accionar.

“Yo he sido infiel, y lo he dicho. He hecho un mea culpa. Siempre he dicho que me he equivocado mucho, y lo sigo diciendo, me seguiré equivocando en otros aspectos”, dijo en el programa de América TV.

A pesar de la inesperada confesión, el cumbiambero no especificó cuál de sus exparejas fue la víctima de sus errores.

Jada Pinkett

Will Smith y su esposa Jada Pinkett sorprendieron al mundo al hablar abiertamente sobre un episodio de infidelidad que ocurrió durante su matrimonio. La actriz reveló en la emisión de su programa Red table talk que le fue infiel al famoso artista con el amigo de su hijo Jaden, cuando se habían tomado un tiempo de distanciamiento para mejorar su relación.

Pinkett también contó cómo inició su amorío con August Alsina, un joven rapero. “A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien”, dijo.

A pesar del difícil momento, Will Smith y Jada Pinkett siguen juntos y están cerca a cumplir 25 años de casados.

Chyno Miranda

Chyno Miranda y Natashas Araos usaron las redes sociales para revelar públicamente su ruptura. En setiembre del 2021, ambos expresaron los motivos que los llevaron a distanciarse. En ese video, el exintegrante del dueto Chino y Nacho contó que le fue infiel a su esposa.

“Tengo que confesárselo y ser sincero con todos, yo la irrespeté a ella como esposa e irrespeté mi hogar también, y bueno, no estamos juntos como pareja desde hace más de un año, quiero que sepan eso”, dijo.

Mariah Carey

Mariah Carey es otra de las artistas que engañaron a sus parejas. La famosa cantante internacional se refirió sobre este episodio de su vida en un libro que publicó el 2020, al cual tituló The meaning of Mariah Carey.

En uno de los capítulos contó que le fue infiel a Tommy Mottola, con quien se casó cuando tenía tan solo 23 años. Según indicó, engañó al productor con el jugador de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter.

La artista indicó que esta relación clandestina fue “el catalizador que necesitó para huir del control que ejercía Mottola” sobre ella.