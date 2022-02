Brunella Horna a sus haters tras su ingreso a América hoy: “Los escucho y sigo de frente”

A pocas semanas de debutar en la conducción, Brunella Horna asegura que está muy contenta con la oportunidad de integrar América hoy. La empresaria reveló que cada día aprende de Janet Barboza y Ethel Pozo y no presta atención a quienes la critican por haber ingresado al programa matutino, ya que está muy enfocada en su trabajo y entregar lo mejor en su labor en la magazine.

Asimismo, la chiclayana aceptó que hay muchos detractores en su contra, pero solo escucha los consejos para desenvolverse mejor ante cámaras. “Serán pocas personas (las que me critican), porque muchos me han dicho que ando bien (en la conducción), que siga adelante. Críticas siempre habrá, las escucho y sigo de frente” , precisó para El Popular.

Por otro lado, la modelo respondió a Magaly Medina, quien dejó entrever que habría ingresado su nuevo trabajo por amistades, haciendo referencia a su novio Richard Acuña. “Para comenzar, Richard se enteró de que iba a entrar al programa un día antes; no le había contado absolutamente nada, imagínate, es mi pareja y no sabía nada. Me parece un comentario machista (de Magaly Medina) si piensa así, acá nadie me auspicia, cómo puede pensar así. A mí me llamó el productor del programa, hasta yo me sorprendí por la enorme oportunidad. Antes cometí errores, ya los pagué, estoy tranquila y buscando salir adelante”.

Empresaria segura en su relación con Richard Acuña

En la última edición de América hoy del viernes 11 de febrero, los conductores del programa hicieron varias preguntas a la exchica reality sobre su relación sentimental, a lo que Brunella Horna dejó bien en claro que se siente segura con Richard Acuña: “Yo voy cuatro años y medio, y con mi pareja me siento muy segura”. Tras su respuesta, Janet Barboza opinó de manera sarcástica “Sin comentarios”, causando risa entre los presentes.

Brunella Horna arremete contra Magaly Medina

La modelo nunca imaginó que al cumplir su sueño de ser presentadora de un programa de televisión le lloverían críticas, sobre todo, de Magaly Medina. Sin embargo, Brunella Horna no se ha quedado callada y ha decidido responder a la figura de ATV. “Yo no me considero una piedra, soy una chica joven. Soy, creo, la conductora más joven la televisión peruana y tengo todas las ganas de seguir aprendiendo. Lamentablemente, hay gente que no sabe reconocer eso, que nunca te va a felicitar, solamente va a menospreciarte, y no me voy a ver afectada por sus comentarios”, dijo a Trome.