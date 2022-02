Sebastián Lizarzaburu sorprendió a Andrea San Martín con ramos de rosas

Sebastián Lizarzaburu sorprendió a más de un seguidor al anunciar que había retomado se relación con la modelo Andrea San Martín, luego de estar durante varios años con algunas peleas legales en las que se dijeron de todo no solo en el juzgado, sino también públicamente.

No obstante, decidieron dejar todo atrás y comenzar de cero una relación por el cariño que ambos se tenían y el bienestar de la hija que tienen en común. Todo estaría regresando a la normalidad entre ellos y los detalles no se han perdido, de acuerdo a lo que demostró la exconductora de La banda de Chino.

Es así que Andrea San Martín publicó una imagen de un arreglo floral de rosas rojas en las que se puede leer: “9 años después seguimos conociéndonos”. Si bien, la pareja no ha expuesto casi nada acerca de ellos, después de retomar su relación, han compartido algunos momentos generando intriga como la vez que Sebastián Lizarzaburu le regaló una cajita por su cumpleaños y sus seguidores esperaban que fuera el anillo de compromiso.

Sebastián Lizarzaburu pasó susto por la salud de Andrea San Martín

Luego de que la influencer Andrea San Martín compartiera algunas historias de Instagram en las que contaba que estaba haciéndose checkeos médicos sin ampliar detalles, se desapareció un día entero de sus redes sociales y al día siguiente reapareció contando la horrible experiencia que pasó por sufrir de migraña.

Sin embargo, no fue la única que la pasó mal, sino que asustó mucho a su pareja, Sebastián Lizarzaburu, a quien levantó en la madrugada para que la llevara de emergencia a una clínica. El popular ‘Hombre roca’ no reveló nombres, pero explicó: “Yo estoy bien, fue una emergencia, no exactamente mía, sino de un familiar, que obviamente nos asustó y estuvimos ‘cabezones’; estuve ‘cabezón’, estresado, de aquí para allá”.

Andrea San Martín anunció que venderá su departamento

La empresaria Andrea San Martín genera contenido en sus redes sociales brindando tips de organización de hogar y crianza materna, a pesar de los inconvenientes legales que tuvo con el padre de su segunda hija que la llevó a ausentarse por algunas semanas de publicar historias en su Instagram.

A su retorno, la exchica reality continuó contando parte de su vida con la finalidad de ayudar a sus seguidores y fue así como puntualizó qué tan necesario fue comprarse una congeladora para guardar alimentos y lo necesario de tener una buena distribución de espacios en un departamento. La modelo se explayó tanto que adelantó que vendería su departamento más adelante por razones que solo ella conoce.