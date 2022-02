Rosángela Espinoza pide que no pongan a Jazmín Pinedo como conductora de EEG: “No la quieren”

A través de sus redes sociales, Rosángela Espinoza dio su descargo respecto a la mención que hizo Jazmín Pinedo sobre ella en el nuevo video promocional de Esto es guerra.

El material audiovisual comienza con Gino Pesaressi, quien sutilmente se refiere a ‘Rous’ y el problema que hubo tras su salida de EEG. “Yo creo que sobre todo ella merece una segunda oportunidad”, comentó al inicio.

Seguido de la polémica respuesta de Jazmín Pinedo: “No sé si ella merezca una oportunidad, traicionó al programa, rompió todas las reglas y además tengo entendido que ni siquiera puede entrar al canal, un poco difícil traerla”.

Ante esto, Rosángela mostró su molestia y se pronunció al respecto en su cuenta de Instagram. “1. “El burro hablando de orejas”, ya no te acuerdas... 2. Sigo vetada por romper las reglas, ¿cuáles?. Si las reglas que tienen no son iguales para todos, ¿de qué estamos hablando?”, señaló.

Sin embargo, eso no es todo, pues la historia continúa con: “3. No está difícil entrar al canal. Más bien está difícil que me tengan nuevamente. 4. Traicioné al programa? No, fue al revés. Me eliminaron injustamente. 5. Siempre estaré agradecida por la oportunidad”.

Por último, se burló de la ‘chinita’ y su breve tiempo como conductora de Esto es guerra. “Todos los éxitos y que el rating sea bang con los jales que lleven. Los 4. Cierro con eso. No pongan a la china como conductora. No la quieren” .

Rosángela Espinoza y su deseo de actuar

La ex chica reality estuvo respondiendo preguntas por medio de su cuenta de Instagram y expresó su deseo por querer incursionar en el mundo de la actuación. “Quiero actuar en una novela o una serie. Podría ser en Netflix u otras plataformas”, dijo.

También comentó en ese entonces: “Estoy aquí en Las Vegas visitando varios lugares y con proyectos interesantes (…). También (tengo) la posibilidad de un casting para Netflix”.

Rosángela Espinoza aseguró que le gustaría participar en una producción de Netflix. Foto: Rosángela Espinoza/Instagram

Rosángela Espinoza y la relación que tenía con un coreano

Rosángela reveló, durante una entrevista con Rodrigo y Gigi, que hace un tiempo estuvo en salidas con un coreano. Sin embargo, no quiso dar su nombre, pero explicó las razones por las que decidieron tomar caminos separados. “Él no quería tener familia, él estaba en otras”, agregó.