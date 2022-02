Paula Arias y sus posibles indirectas a Eduardo Rabanal tras su separación

Luego de salir a la luz que Paula Arias y Eduardo Rabanal terminaron su relación, la cantante de salsa le habría enviado mensajes al futbolista a través de la plataforma de TikTok. El programa Magaly TV, la firme mostró algunas de las posibles indirectas que lanzó la líder de Son Tentación en sus videos.

Recordemos que, desde inicios de enero, se especuló que la expareja había finalizado su compromiso, debido a que él colocó una foto con la madre de su hijo en Instagram. Luego, el deportista afirmó que se encontraba soltero. Al poco tiempo, publicó un comunicado, donde confirmó que se separó de la salsera.

La reacción de Paula Arias

Por su parte, Paula Arias no se ha pronunciado al respecto. La última vez que habló de su situación sentimental, la cantante aseguró que tenía pareja; sin embargo, ya no están juntos.

En la red social TikTok, la salsera peruana ha grabado varios videos con audios que tratan acerca de un mal amor y una decepción. Según el segmento de Magaly Medina, serían unas indirectas para el jugador del club Carlos A. Mannucci.

“Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña, sí, no, esa no soy yo”, se escucha en uno de los clips.

Eduardo Rabanal confirmó ruptura

Hace unos días, Eduardo Rabanal confirmó su ruptura amorosa con Paula Arias . Aclaró que se fue a Italia para someterse a un tratamiento y que no está juergueando, como los medios nacionales comentan.

“No tengo ninguna relación sentimental desde que inició el año, solo estoy enfocado en los retos que se vienen este 2022 en mi carrera deportiva. Agradezco a cada una de las personas que están conmigo apoyándome en cada momento”, sostuvo.