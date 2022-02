Paula Arias sube video con ‘curioso’ mensaje: “Para lo que duras mejor hacemos un TikTok”

Paula Arias parece disfrutar al máximo su trabajo por la cantidad de tiempo que le dedica, pero también le gusta compartir contenido en sus redes sociales para divertir a sus seguidores. Es por ello que, al igual que muchos otros artistas, se unió hace algún tiempo a la moda de Tiktok y, cada que puede, sube videos graciosos.

En esta oportunidad, la líder de la orquesta femenina Son tentación subió un video respondiendo a un hombre que le pide grabar un video con contenido sexual y ella responde: “No, mijo, para lo que duras mejor hacemos un TikTok”.

Si bien podría ser un video cualquiera, llama la atención de los seguidores de Paula Arias debido a que, hace unos días, su exnovio, Eduardo Rabanal, compartió un comunicado públicamente en en el que anunciaba que el futbolista y la artista no tenían una relación desde el primer día de este año.

¿Será una indirecta para el deportista? No se sabe. Lo único que se tiene claro es que la relación no va más después de tener varios altibajos y ambos se dejan ver tranquilos.

Otros videos de TikTok de Paula Arias que podrían ser indirectas a Eduardo Rabanal

El programa Magaly TV, la firme emitió un reportaje de los videos de TikTok que comparte la cantante Paula Arias y podrían ser indirectas para su expareja Eduardo Rabanal por su contenido.

En una de las imágenes que subió se escucha decir: “Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña, sí, no, esa no soy yo”.

Eduardo Rabanal confirmó ruptura con Paula Arias

El jugador de fútbol, Eduardo Rabanal, confirmó lo que todos sospechaban: está separado de Paula Rabanal. Así lo dio a conocer en sus redes sociales, donde compartió un comunicado para seguir evitando las especulaciones.

Eduardo Rabanal anuncia el fin de su relación. Foto: captura/Instagram

En la misiva se puede leer: “Como están acostumbrados los medios de comunicación a informar lo que se le venga en gana, (quiero) agregar que no tengo una relación sentimental desde que inició el año. Solo estoy enfocado en los retos que se vienen este 2022 en mi carrera deportiva”.