Patricio Parodi oficializa a Luciana Fuster tras críticas: “Sí, estamos saliendo”

Patricio Parodi y Luciana Fuster siguen en boca de todos a raíz de su polémico romance. Luego de que ambos fueran captados muy cariñosos en reiteradas oportunidades, el modelo ofreció una entrevista para el programa Estás en todas, durante la cual hizo oficial sus salidas con la influencer.

Tras la ola de críticas que recibió, el popular ‘Pato’ Parodi aclaró que decidió contar que está iniciando una historia de amor con su compañera porque ambos así lo quisieron y no por la presión mediática.

“Qué mal empleado tienen (la palabra oficializar) algunas personas. Esta semana han vendido un ampay ‘a escondidas’, una salida de Luciana y yo, cuando nosotros ya dijimos que estamos saliendo, todo bien, ¿cuál es el problema? Nosotros no nos estamos escondiendo. Si vamos a un centro comercial, al cine, que es súper concurrido, no me estoy escondiendo de nadie ”, aseveró.

“Antes era: ‘Oye, ¿cuándo vas a decir que estás saliendo con Luciana?’ y ahora que lo decimos, no por la presión sino porque después del viaje dijimos: ‘Hay que decirlo’, pasamos un tiempo en el que nos estábamos conociendo y luego dijimos: ‘Esto puede funcionar, vamos para adelante’. Sí, estamos saliendo ”, agregó Patricio Parodi.

Patricio Parodi niega amistad entre Luciana Fuster y Flavia Laos

Patricio Parodi aseguró que Flavia Laos y Luciana Fuster ya no eran amigas cuando él empezó a salir con la influencer.

“No eran amigas hace muchos años, desde que yo salía con Flavia, ellas no eran amigas. Sí, trabajaron juntas, pero solo era laboral”, detalló.

Luciana Fuster tras ser captada con Patricio: “No me escondo”

Ante la difusión de un video en el que aparecían tomados de la mano, Luciana Fuster juró que jamás pretendió esconder su vínculo sentimental con Patricio Parodi.

“¿Ampay? ¿Esconderme? ¿Acaso el cine de un centro comercial no es un lugar público? Si estoy en la calle es porque no me escondo”, sentenció.