Patricio Parodi defiende a Luciana Fuster de detractores: “Ella no hace nada malo”

Patricio Parodi por fin decidió hablar sobre sus salidas con Luciana Fuster en entrevista con Estás en todas, este sábado 12 de febrero. En esta ocasión, el chico reality defendió a la modelo de las constantes críticas que viene recibiendo por los ‘códigos’ entre amigas, ya que en el pasado la influencer habría mantenido una supuesta relación amical con Flavia Laos.

Luego de dejarse ver en situaciones cariñosas con la locutora y viajar hasta Estados Unidos para celebrar su cumpleaños, el popular ‘Pato’ aseguró que quienes critican a la modelo no tienen razones para ello, ya que no está haciendo nada malo al salir con él.

“Yo siento que con ella es con quien se ensañan, la atacan de gratis. Ella no hace nada malo, si la gente supiera la verdad de las cosas no se la agarrarían con ella, porque no está haciendo nada malo” , expresó.

Modelo desea representar a Perú en gimnasia

Durante el informe de Estás en todas, la reportera acompañó al influencer a la Villa Deportiva Nacional (Videna), donde fue a practicar gimnasia. Patricio Parodi reveló que después de mucho tiempo vuelve a su deporte favorito y que le gustaría competir por el Perú. Además, mostró algunos avances en esta disciplina. “Son 12 años que he dejado de entrenar (...) Me gustaría competir por Perú y para eso tengo que estar en un buen nivel y toma mucho tiempo”.

Patricio Parodi revela que Flavia Laos y Luciana Fuster no eran amigas

El chico reality está dispuesto a todo por defender a Luciana Fuster, ya que desmintió las declaraciones de su expareja Flavia Laos. Por tanto, Patricio Parodi sorprendió al revelar que ambas modelos no tenían una amistad desde hace buen tiempo. “No eran amigas hace muchos años, desde que yo salía con Flavia, ellas no eran amigas. Sí, trabajaron juntas, pero solo era laboral”, precisó.