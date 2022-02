Magaly Medina a Brunella Horna en América hoy: La tienen ahí para generar material

Magaly Medina volvió a criticar el desenvolvimiento de Brunella Horna como conductora de América hoy. En la edición de Magaly TV, la firme del viernes 11 de febrero, la presentadora no solo arremetió contra la nueva integrante del magazine, sino también contra Ethel Pozo y Janet Barboza, porque cree que no tienen comentarios acertados hacia la empresaria.

La esposa de Alfredo Zambrano recordó cómo las compañeras de Horna se ‘burlan’ de ella todos los días. “Brunella está en América hoy ahora, ella se ha llamado a sí misma la conductora más joven de la televisión peruana, pero la tienen para que sus compañeras se burlen de ella y tengan material que hacer” , opinó.

En esa misma línea, la presentadora de espectáculos recalcó las pesadas bromas de las conductoras de América hoy hacia la pareja de Richard Acuña. “Que si cocina, si no cocina, como si eso fuera importante en la vida de una mujer de hoy (...) Que si se te quema el agua o no, si sabes freír un huevo”, aseveró. “Su mentalidad tan pasada de moda. Anda a todo el mundo: ‘¿Y tú, sabes cocinar?’ Y ahora su gran tema fue: Ellas los prefieren feos, y ella (Brunella Horna) aguanta, le dijeron en su cara que Richard Acuña es feo”, añadió.

Magaly asegura que empresaria no está preparada para ser conductora

La figura de ATV no se quedó callada y se tomó unos minutos para criticar a Brunella Horna como conductora de América hoy. Para ello, Magaly Medina tomó con humor cuando la empresaria dijo sentirse afectada por sus comentarios en el magazine de América TV. “El que seas joven no quiere decir que seas boba (...) Yo no sé para qué te contratan. Hay que reírnos. Pobre chica, ya aprenderá algún día. Pero que vaya a practicar en su casa, ¿por qué tiene que practicar frente al público? (...) El público necesita ideas un poco más coordinadas”.

Magaly Medina critica a nueva integrante de América hoy

La presencia de Brunella Horna en América hoy no le convence a la conductora de Magaly TV, la firme, tanto así que criticó a la chiclayana en su primer día en el magazine de América Televisión y dejó entrever que habría ingresado al programa por sus amistades en el canal. “Nunca ha tenido opinión propia. Jamás lo que ha dicho le ha interesado a alguien. No sé por qué la han elegido”.