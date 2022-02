Karol G Y Becky G estrenan canción “Mami” con supuesta indirecta a Anuel AA

Karol G lanzó un nuevo tema con Becky G con el que, al parecer, le estaría enviando una indirecta a su exnovio Anuel AA, quien hace unos días se comprometió con Yailin, la más viral. Los miles de seguidores de la colombiana se preguntan si la letra de la canción se refiere al puertorriqueño, ya que habla de una relación tormentosa que tuvo con un hombre.

“Mami”, así se llama la esperada canción de la popular ‘Bichota’, la cual esperan se convierta en un himno para las mujeres. “Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú pagándome así” , reza una parte de la canción.

Líneas después, se escucha las frases entonadas por la colombiana. “Llorando estabas tú y como no te salí, andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí. A veces, no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico”, interpreta, para luego hacer mención de unas palabras de Paquita la del Barrio. “Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero”, agregan las artistas.

Colombiana entona a todo pulmón canción de RBD

La intérprete de “Bichota” se grabó cantando una de las canciones del recordado grupo mexicano. Los seguidores de Karol G quedaron asombrados cuando la escucharon entonar a todo pulmón el tema “Un poco de tu amor” y “Tras de mí” de RBD. En ese mismo video, la colombiana sugirió a sus fans comentar su última publicación, del 4 de febrero, con la descripción “RBD x 100 pre”. “Vamos a rendir un homenaje a RBD”, precisó.

Karol G recibe posible respuesta de Yailin, la más viral

El inesperado compromiso de Anuel AA con Yailin, la más viral tomó por sorpresa a los seguidores del rapero. Tras ello, la dominicana habría decidido responder a las posibles indirectas de Karol G en redes sociales: “Cuando un hombre te quiere en su vida, él te pone allí, no tienes que competir con nadie por ese espacio. Él mismo va a hacerte la dueña de todo sin que tú se lo pidas”.