Karla Sofía tras fracaso en Corazón Serrano: “Llegué a sentir temor de cantar una cumbia”

El grupo de cumbia Corazón Serrano volvió a ser recordado por Karla Sofía, quien en 2014 ganó el casting de ser la nueva integrante de la orquesta. Sin embargo, su sueño de pertenecer a una reconocida agrupación de cumbia se derrumbó cuando salió a denunciar que la habían despedido y solo le querían pagar 750 soles mensuales. Luego de 8 años de lo sucedido, la cantante se pronunció en redes sociales sobre su fracaso con los hermanos Guerrero Neyra.

La joven recordó el difícil momento que le tocó vivir cuando pensó sería el inicio de su carrera musical. “Aún me da un poco de nostalgia recordar mi paso por distintas orquestas de cumbia, pero más nostalgia me da recordar lo difícil que fue levantarme de todo lo qué pasó. Recuerdo haber querido dejar la música por personas que se empeñaron en hacerme creer que todo que hacía estaba mal”, escribió en sus historias de Instagram.

Karla Sofía reveló el haber sufrido malos tratos en su paso por orquestas de cumbia. Foto: Karla Sofía/Instagram

Asimismo, la artista reveló que sufrió maltratos que la llevaron a alejarse del canto. “Sin embargo, se presentaron muchos motivos por los cuales decidí no alejarme y encaminarme en el género con el que empecé, la música andina. Para serles muy sincera, me tomó muchísimo tiempo sentirme feliz y tranquila con lo que hacía, pues en mí estaban las humillaciones y malos tratos que fueron los que me alejaron de los que más amaba”, detalló.

Karla Sofía decidió no alejarse del género que tanto amaba. Foto: Karla Sofía/Instagram.

¿Karla Sofía tuvo miedo de incursionar en la cumbia?

Finalmente, Karla Sofía aseguró que todo lo dejó en el pasado y ahora se encuentra enfocada en su nuevo proyecto musical. “Llegué al punto de sentir temor al cantar una cumbia... Pero, ¿saben qué? Todo pasa y al final solo agradeces lo que te hicieron porque te volvieron fuerte y más segura de ti misma. Hoy día les puedo decir que estoy tranquila y feliz, tratando de mejor siempre en todo aspecto para demostrarme que soy más que todo lo que me dijeron”, indicó.

Karla Sofía incluso pensó en dejar la música. Foto: Karla Sofía/Facebook

Corazón Serrano aún no cancela deuda a Karla Sofía

Tras la denuncia de la interprete a la orquesta que planeaba pagarle 750 soles mensual cuando ganaban aproximadamente 60.000 soles por show. La madre de Karla Sofía se pronunció y aseguró que hasta el momento Corazón Serrano no ha cancelado su deuda sobre sus presentaciones que hizo con la agrupación. “Seguimos esperando que le paguen por las presentaciones oficiales que tuvo con ellos. Aún no ha prescrito, puedo accionar todavía. Hay dos años y creo que ya es tiempo. ¿No creen?”, publicó en Facebook.