Farruko pide perdón por sus canciones y predica la palabra de Dios en pleno concierto

Farruko tomó de sorpresa a los asistentes al concierto que brindó el 11 de febrero en el FTX Arena de Miami (Estados Unidos), al hacer un acto de constricción, pedir perdón por el contenido de sus canciones y reconocer a Dios como su único salvador.

El cantante puertorriqueño, uno de los exponentes más famosos del reguetón, trap latino, reggae y dancehall, dedicó esa presentación de la gira FARRUKO LA 167 TOUR, a sus padres, Farru y Julia Manzano, sentados en primera fila.

Farruko pidió perdón por la letra de sus canciones

El espectáculo del cantante urbano incluyó su éxito “Pepas”, considerada la mejor canción del 2021 según la revista Time. No obstante, Farruko no la cantó y, por el contrario, renegó de la letra que habla sobre el consumo de drogas en discotecas.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (...) No me siento orgulloso de eso” , afirmó.

“Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, agregó.

Farruko: No soy extremista ni fanático

Horas después, y tras convertirse en tendencia en redes sociales, Farruko publicó un extenso manifiesto en Instagram, que inicia citando algunos versículos bíblicos, para luego afirmar que solo quiere predicar el amor.

“Dios nos creó con un libre albedrío cada cual es libre de tomar el camino que crea correcto para su vida. Yo no soy religioso ni extremista ni fanático ni el más cristiano. Soy un chamaco con muchos defectos. Mucho menos soy quién para decirles que hacer con su vida. Únicamente soy un mensajero que le va a gritar al mundo lo que nadie predica en estos tiempos: el Amor” , escribió.