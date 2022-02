Tracy Freundt se despide de Esto es Habacilar: “Ha sido una exposición de mucho amor”

Tracy Freundt y Thalía Estabridis, las recordadas modelos del programa Habacilar, no pudieron evitar emocionarse tras el fin de Esto es Habacilar. Durante la última edición del formato juvenil del viernes 11 de febrero, los conductores se despidieron del programa con sentidos mensajes dedicados a sus seguidores y en especial a los ‘académicos’.

Una de las icónicas modelos del espacio fue la profesora de educación inicial que no pudo evitar emocionarse mientras se dirigía a su público. “Gracias, quiero agradecerles a ustedes y al equipo de producción (...) Que me remontan a aquellos años atrás. Ha sido muy emocionante volver a leer mensajes de los académicos, ha sido una exposición de mucho amor” , expresó.

En la misma línea, Tracy Freundt deseó éxitos a los chicos reality luego de anunciar el regreso de Esto es guerra. “A los chicos, a los guerreros, les deseo lo mejor, que sigan siendo así superatletas y haciendo sus esfuerzos para que hagan muchas cosas lindas”, mencionó muy emocionada ante cámaras.

Integrante de producción de Esto es Habacilar sorprende en juego

Durante la edición del martes 8 de febrero, Esto es Habacilar presentó a un miembro de su producción para que sea parte del juego ‘quita prendas’. Todo ocurrió cuando Johanna San Miguel pidió su presencia en el set. “Voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el productor de este juego? La gente quiere saber si todo está conforme y tienes que pasar”, manifestó. Él apareció en pantalla y sorprendió con sus pasos de baile, por lo que Roger del Águila no dudó en bromear con él. “Él es el nuevo guerrero o eso es aumento de sueldo. Alguno de los dos”, indicó.

Tracy Freundt se negó a jugar en Esto es Habacilar

Los cibernautas y seguidores defendieron la posición de Tracy Freundt al negarse en ser parte de un juego de Esto es Habacilar. En un video viralizado en Tik Tok se puede ver la actitud de la modelo que no pasó desapercibida entre los usuarios de la plataforma. “¡Se hizo respetar porque ella es modelo, no participante ni guerrera!”, “Opino que ese juego es una humillación para cualquier persona”, “Como profesora de educación inicial, estoy completamente de acuerdo con lo que hizo Tracy. Me saco el sombrero”, comentaron.