Esto es Guerra: detrás de cámaras del reencuentro de históricos por los 10 años del programa

El próximo 21 de febrero se estrenará Esto es Guerra 10 años. Para esta edición del reality, que conmemora la década de existencia de este programa, se convocó a participantes históricos como Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Sully Sáenz y más. Previamente, se ha compartido un divertido detrás de cámara de este encuentro en el set de América TV.

Después del bajo rendimiento de Esto es Habacilar, la casa televisora apostó por el retorno del reality, que coincidió con los 10 años de transmisión. Aprovechando esta efemérides, desarrollaron un programa que tendrá bajo los reflectores a personajes que estuvieron desde los inicios. Una reportera de América Espectáculos los abordó durante las grabaciones y Yaco Eskenazi fue uno de los primeros en hablar.

“Se siente una energía bien chévere, se cumplen diez años. Y de alguna manera igual nosotros nos hemos mantenido cerca, nos vemos, pero creo que hace muchos años que no estábamos los cinco en un mismo set, grabando juntos, no hemos cambiado casi nada. Seguimos siendo unos pesados para grabar”, dijo.

Sin embargo, el concursante no fue el único que se pronunció. También lo hizo la brasileña Carol Reali, conocida como Cachaza. “Ay, no. Me muero. Estoy demasiado feliz de volver a verlos a todos. Diez años, imagínate. Es una emoción bien grande compartir escenario de nuevo con ellos. Es como volver a vivirlo. Están todos igualitos”, apuntó.

“Ha sido un reencuentro tipo la Casa de papel”, dijo por su parte la empresaria Sully Sáenz. “Es lo bonito vernos a todos en una etapa avanzada, evolucionados, haciendo lo que les gusta”, complementó Gino Pessaressi.