Ducelia Echevarria disfruta de un día de piscina y playa con su hija en Tumbes

Ducelia Echevarria se encuentra relajada en Tumbes y alejada de todo lo malo que ha pasado en Lima. Así lo da a conocer por medio de sus redes sociales, donde está detallando cómo pasa el día a día con su primogénita, después que Magaly TV, la firme emitiera unas imágenes donde se le ve llorando a la salida de una discoteca.

La modelo se muestra muy feliz y el lugar en el que se encuentra lo comparte en algunas de las fotos y videos que muestra en su Instagram. Por lo que se ve, este viaje es únicamente de a dos, y la chica reality podría estar disfrutando sus vacaciones antes de regresar a Esto es guerra.

En las imágenes, Ducelia Echevarría comparte momentos con su pequeña en la piscina del departamento donde se está quedando, pero en la tarde aprovechan las horas frente al mar y el atardecer para jugar y chapotear en la orilla.

Dulcelia Echevarria acusa a Magaly Medina de no dejarla hablar

La modelo Ducelia Echevarría se presentó en el programa de Magaly TV, la firme para poder dar su descargo sobre las últimas imágenes que expusieron sobre ella en compañía de su pareja Jorge Monzon.

Ducelia Echevarría niega agresión por parte de su pareja Jorge Monzón. Foto: Ducelia Echevarría/Instagram

Ante ello, la llamada en vivo no se culminó y la chica reality aprovechó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que se lee: “Es imposible aclarar algo cuando Magaly habla encima tuyo y baja el audio para que no te escuchen. Quiero aclarar que no fui víctima de maltrato ni de nada parecido. Pido tranquilidad y paz. No tengo que dar explicaciones a nadie de mi vida privada”.

Magaly Medina responde a Dulcelia Echevarria y niega armar ampays

Luego de que la comunicación entre Ducelia Echevarría y Magaly Medina no fuera tan fluida y la llamada se corte por interrupciones, la modelo salió a defenderse y pidió que nadie se meta en su vida privada.

Ante ello, la conductora de Magaly TV, la firme fue tajante: “Nosotros no somos los que tenemos que investigar. Nosotros no hacemos circo de la violencia contra la mujer. Somos muy conscientes de que esto pasa en las ‘mejores familias’ y que tenemos que estar atentos. Ninguna mujer tiene por qué apañar y soportar agresiones físicas o verbales de ningún hombre”.