Conoce por qué José Eduardo Derbez duerme en un ataúd con Chucky.

José Eduardo Derbez es el hijo del actor Eugenio Derbez y actualmente tiene 29 años. Al actor le intriga el mundo paranormal y las historias de misterio; sin embargo, dejó boquiabiertos a todos sus seguidores cuando reveló que tendría un féretro en su hogar.

El último viernes 11 de febrero, el conductor de televisión fue invitado junto a su hermano Vadhir al programa virtual Pinky Promise y tuvo una entrevista en la que habló sobre sus proyectos profesionales y su vida familiar. Sin embargo, lo que llamó la atención de los cibernautas fue que Eduardo revelara que tiene un cajón a la medida.

José Eduardo Derbez fue entrevistado en Pinky Promise. Foto: Youtube.

¿Por qué José Eduardo Derbez tiene un ataúd en casa?

El famoso conductor de Miembros al aire reveló que al iniciar la pandemia por la COVID-19, se animó a comprar un ataúd para tenerlo dentro de su hogar.

“Cuando empezó la pandemia dije ¿por qué no? Se antoja, de repente, ¿no?”, dijo. Explicó que siempre le gustó los temas vinculados a lo oscuro, la muerte y lo paranormal. Incluso, su hermano Vadhir reveló que su familia está enterada de esa afición y por eso lo llaman ‘gótico’ o ‘darketo’.

José Eduardo Derbez muestra su ataud. Foto: Debate.

Asimismo, el actor mencionó que está hecho a su medida porque tenía miedo de que le vendan alguno usado para velar a una o más personas. “A mí lo que me dio miedo es que salga una uña ahí adentro o pedazos de piel. Es que mucha gente luego vela a su muertito lo devuelve, aquí hay gente muy enferma... Yo no (risas). Entonces, yo dije mejor lo hago a mi medida para que no me vayan a dar uno usado”, detalló, ante la sorpresa de todos en el set.

¿Quién lo acompaña en las noches?

José admitió que al inicio sentía temor e incluso tuvo la idea de devolver el ataúd. Actualmente, se ha acostumbrado a tener el cajón en su casa e incluso comentó que ha dormido ahí en varias ocasiones.

El féretro está en una habitación y aunque le gustaría dormir acompañado, hay muy poco espacio para alguien más. Algunas veces, el actor ha dormido incluso junto a su muñeco ‘Chucky’.