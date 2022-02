Andrea Luna: “Estoy en otra etapa, tratando de salir adelante”

Bull, la obra con la que regresas al teatro presencial (desde el 18 de marzo en el Nuevo Teatro Julieta), habla del bullying laboral. ¿Lo has sentido?

Sí, en algún momento, claro que sí. Estamos en un país supermachista y por ser mujer siempre hay alguien que te quiere hacer sentir que eres menos o que algo estás manejando mal o no sabes.

En el medio se habla mucho del acoso.

Yo no lo he vivido como tal, pero sé que muchas compañeras han pasado por acoso sexual y por violencia también. En algún momento cuando era más chica he sentido que no me han tratado muy bien y eso también es bullying. Maltratar a alguien, hacerlo sentir menos, todo eso, sí, en algún momento de mi vida lo he sentido. Quizá ahora que soy más grande y tengo herramientas para defenderme ya no. Antes, era joven y simplemente me quedaba callada o hacía como que no pasaba.

Hace poco algunos recordaron tus inicios desfilando en bikini. ¿Crees que fue con la intención de minimizarte como actriz?

Sí, eso, por ejemplo, es bullying y no está bien, no es correcto. Sobre todo porque están utilizando imágenes mías de adolescente. Cualquier chica de buen cuerpo o que tiene la oportunidad de modelar porque es linda puede hacerlo, es un trabajo. Entonces, tomarlo de otra manera, así con ese tratamiento venenoso no estuvo bien. Pero para nada guardo rencor, yo solo les mando amor a quienes creen o han podido deslizar comentarios agresivos, machistas hacia mí y hacia cualquier mujer. Les mando amor porque definitivamente cuando alguien es violento o agrede es porque no anda bien emocionalmente o está pasando por un momento de crisis o se siente mal consigo mismo, Y es ahí de donde parte el bullying, de las propias inseguridades de las personas.

PUEDES VER: Lourdes Sacín sobre Andrea Luna: Siempre la vi súper fuerte y empoderada

Tras las imágenes con Andrés Wiese en Miami (besándose) y luego las acusaciones con tu ex Pietro Sibille (la tildó de infiel con Wiese y ella reveló que fue maltratada física y psicológicamente), ¿te sentiste blanco del machismo?

Siento el machismo porque vivo en un país machista, porque Latinoamérica es machista, los latinos son machistas, las mujeres son machistas, pero es algo que ya aprendí con el tiempo a tomarlo como de quien viene, es falta de amor, de cariño, por eso les mando amor para que puedan estar bien y se liberen de esa energía mala.

Luego de la dura respuesta que diste a tu ex, dejaste entrever que vendría una denuncia formal contra él. ¿En qué quedó?

Mira, yo prefiero no tocar mucho ese tema, tocarlo con pinzas, porque estoy en otra etapa y tratando de salir adelante y enfocarme solamente en mi trabajo, mis ensayos, grabaciones, dictando clases, mi tienda. Entonces regresar a eso es como retroceder y yo quiero seguir avanzando.

En todo caso, tu respuesta sigue en tu Instagram, lo que no ocurre con lo que publicó Pietro Sibille...

Yo no tengo nada que borrar porque no tengo nada que esconder y no he mentido. Los que se arrepienten al final, no sé, de repente han tenido un arranque malo y espero que se recompongan de sus ofensas y cosas que no son reales.

PUEDES VER: Dalia Durán respaldó a Andrea Luna y aconsejó que acuda a la justicia

¿Te has comunicado con Pietro? ¿Han vuelto a hablar?