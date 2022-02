Aída Martínez sobre sus relaciones pasadas: “Todos los flacos que tuve me sacaron la vuelta”

Aída Martínez ha vuelto a reaparecer en los distintos medios de comunicación después de que se viralizara su participación en el show Radio huevadas, dirigido por los actores de stand up Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Como se sabe, este es uno de los tantos formatos que tiene su marca personal, Hablando huevadas.

En las imágenes de dicha colaboración se escucha confesar a la modelo que, si bien en la actualidad tiene una relación estable con su esposo, Adolfo Carrasco, sus anteriores parejas se han comportado pésimo con ella.

Las palabras exactas de Aída Martínez fueron: “Todos los flacos que he tenido me han sacado la vuelta, todos, ninguno se ha salvado, y los he encontrado en el acto”. Con ello intentó justificar algunas de sus actitudes, pero también afirmó que eso no la hacía insegura, como podría aparentar o sonar.

Todo esto se hizo muy popular luego de que la empresaria detallara la razón por la que mantiene una relación con el padre de su hija.

Los romances de Aída Martínez

La influencer Aída Martínez inició en el mundo del espectáculos con sus presentaciones como animadora y bailarina; sin embargo, fue relacionada con varios personajes de la escena local. Al inicio de su popularidad, se hizo conocido un supuesto romance con el cantante cubano Dayron Martínez.

Tiempo después, ella misma contó que mantuvo una relación con el político George Forsyth. De igual forma, para una entrevista con Magaly Medina, habló del actor Erick Elera y el cantante Ezio Oliva.

El actor Julián Legaspi también tuvo un romance público con la modelo, pero terminaron. Después, se hizo conocida una salida con el futbolista Reimond Manco, pero nunca hubo nada confirmado.

Aída Martínez muestra cómo practica tiro libre

La empresaria Aída Martínez ha demostrado lo hábil que es para los deportes de aventura. Es una mujer de riesgos y tiene muy claro lo que quiere. Como se sabe, la modelo es piloto de moto profesional.

En esta oportunidad, la conductora mostró a través de sus redes sociales cómo se desenvuelve practicando tiro libre: “Al comienzo estaba nerviosa, el ruido es súper fuerte y asusta, pero cuando disparas varias veces te acostumbras; me encantó la experiencia. Recuerden hacerlo siempre en lugar apto, esto no es un juego. Regresaré pronto”.