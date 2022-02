Yahaira se incomoda al ser consultada sobre ‘qué tal besa Farfán’: “Prefiero no responder”

La cantante Yahaira Plasencia visitó el programa de espectáculos En boca de todos como parte de la promoción que viene haciendo para su concierto colaborativo. Durante su estancia en el espacio, la salsera participó de la secuencia Camino de la verdad, durante la cual fue sometida a diversas preguntas de su vida personal y profesional.

Fue Ricardo Rodón quien le preguntó a la salsera si el futbolista Jefferson Farfán fue el amor de su vida. A esto, Yahaira respondió con un gesto de disgusto en el rostro.

“Tengo 27 años. Qué va a ser el amor de mi vida, déjenme vivir, ¿ok?”, dijo la intérprete. Pese a su respuesta, la artista dijo que fue una etapa muy bonita de su vida y que le desea lo mejor a su expareja.

Tras ello, Tula Rodríguez se puso a favor de Yahaira e hizo hincapié en que fue una etapa que ya pasó, y no hay por qué estar reviviendo dichos amores. No obstante, agregó la cuota de comicidad y dijo entre risas: “ Mejor por qué no le preguntaste si Farfán chapa bien ”.

Yahaira Plasencia se muestra incómoda con preguntas sobre su expareja

El conductor Ricardo Rondón insistió con el tema y le dijo a ‘Yaha’ si podría calificar un beso de su expareja; sin embargo, Plasencia evitó dar detalles.

“Prefiero no responder esas cosas porque luego salen titulares y me echan la culpa a mí”, respondió tajante.

Yahaira increpa a Ricardo Rondón

Transcurrido el incidente, el presentador Rondón se mostró nuevamente insistente en que la salsera devele quién fue el gran amor de su vida. Yahaira a modo de defensa, arremetió contra el compañero de conducción de Tula Rodríguez. “¡Ay, qué antipático! Tú tienes como 80 y no tienes el amor de tu vida”, expresó.

Por su parte, Rodríguez la apoyó acotando que la cantante aún es joven y tendrá muchos pretendientes y amores a lo largo de su vida.