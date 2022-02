Yahaira Plasencia habla de Farfán y lo chotea en vivo: “¡Qué va a ser el amor de mi vida!”

¡Sigue soltera! Pese a los rumores de un romance con Pancho Rodríguez, Yahaira Plasencia confirmó que no ha dejado la soltería desde que terminó con Jefferson Farfán. Aun así, cada vez que se puede, aprovechan y le preguntan por el futbolista.

La salsera visitó el set de En boca de todos como parte de la promoción que hace para su concierto colaborativo. Fue ahí que Ricardo Rondón no dudó en consultarle por su expareja la ‘Foquita’. Ante ello, la cantante se mostró incómoda y dejó en claro que ya es parte de su pasado.

“¿Él fue el gran amor de tu vida?”, fue la pregunta que le hizo el conductor. A lo que Yahaira respondió sin dudar que no. “Tengo 27 años, qué va a ser el amor de mi vida. No, (no la volvería a repetir) cuando todo pasa, pasa”, indicó.

Yahaira opina sobre la relación que tiene con Pancho Rodríguez

Yahaira Plasencia se animó a hablar sobre Pancho Rodríguez y el vínculo que ambos tienen actualmente. La salsera afirmó que sigue en contacto con el chileno y espera que pueda arreglar su situación con Migraciones pronto.

“Siempre tenemos comunicación. Igual, obviamente, él está afectado por lo que está pasando, pero yo espero de todo corazón que se pueda solucionar y que pueda venir aquí, porque aquí trabaja y todo eso; así que le deseamos todo lo mejor y que pronto pueda venir”.

Yahaira Plasencia habló sobre la situación del chileno Pancho Rodríguez. Foto: Yahaira Plasencia/Instagram

Yahaira Plasencia y el beso que se dio con Andrés Wiese

La cantante habló sobre la apasionada escena que tuvo con Andrés Wiese para la serie Junta de vecinos y lo cómoda que se sintió grabando con el actor, ya que considera que se comporta muy profesional en lo que hace.

“Creo que lo grabé muy rápido. Andrés me cayó muy bien, fue muy caballero, muy respetuoso. Es muy profesional”, dijo ante cámaras.