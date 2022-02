Tula Rodríguez revela que le encanta ver juntos a Flavia Laos y Austin Palao

La conductora Tula Rodríguez ha llenado de halagos el supuesto romance de Flavia Laos y Austin Palao, quienes han sido vinculados sentimentalmente desde que fueron captados besándose por las cámaras de Amor y fuego. Los rumores han ido en aumento desde que ambos se dejaron ver en la celebración de Año Nuevo; por eso, la presentadora de En boca de todos fue precisa con su comentario.

La apreciación de la también actriz llegó después de la opinión de Ricardo Rondón, cuando resaló algunas similitudes entre la ex chica reality y Luciana Fuster, ya que ambas habrían tenido caminos similares en el mundo del espectáculo. Tras ello, lamentó las indirectas que las influencers se enviaron por medio de redes sociales.

La presentadora de televisión aseguró que para ella no hay mensajes dirigidos entre las modelos. “A veces uno puede escribir cosas en sus redes y no necesariamente son dirigidas a una persona en especifico”, expresó. “Ninguno es oficial. Están disfrutando de su momento, pero a mí me encantan Flavia y Austin” , añadió.

Conductora abandona el programa tras comentario de Valeria a su productor

El pasado 4 de febrero, Valeria Piazza estuvo en un enlace en vivo con En boca de todos, e hizo dupla con la presentadora del programa; sin embargo, Tula Rodríguez terminó abandonando el set tras escuchar el comentario de la ex Miss Perú hacia el productor Marco Díaz. Todo ocurrió cuando la modelo mostraba su casa de playa y fue cuestionada por su ausencia en la conducción, a lo que respondió que ahora tiene ciertos beneficios, porque es la nueva favorita del productor.

Tula Rodríguez desea volver a enamorarse

Tras varios meses de haber enviudado, a la actriz se le ha vinculado con el productor de su programa; sin embargo, esto ha sido desmentido por la conductora. A pesar de ello, Tula Rodríguez no le cierra las puertas al amor, porque desea rehacer su vida. “Claro que deseo rehacer mi vida en algún momento, con alguien como yo, nada de jovencitos. Imagínate, tengo sobrinos de 20 años, no pasa nada”, expresó en entrevista a El Popular.