Sting se suma a venta de catálogo

Sting vendió su catálogo de composición de canciones, incluidos éxitos con The Police como ‘Every Breath You Take’ y ‘Every Little Thing She Does Is Magic’, y trabajos en solitario como ‘If You Love Somebody Set Them Free’, a Universal Music Group en el último acuerdo de catálogo de gran éxito de la música.

La transacción, anunciada por la división de publicación de música de Universal, Universal Music Publishing Group, cubre toda la producción de Sting como compositor. Los términos financieros no fueron revelados, pero se estima que el acuerdo tiene un valor de alrededor de US$ 300 millones.

En los últimos dos años, los principales conglomerados musicales y los inversores de Wall Street han invertido miles de millones de dólares en acuerdos musicales, impulsados por el crecimiento del streaming, las bajas tasas de interés y la competencia tradicional.

En diciembre, Sony compró el catálogo completo de Bruce Springsteen, que abarca tanto su composición como su música grabada, que tienen derechos de autor separados, por alrededor de US$ 550 millones. Bob Dylan, en acuerdos separados, vendió sus composiciones a Universal por más de US$ 300 millones, y sus grabaciones a Sony por un estimado de US$ 150 millones a US$ 200 millones. Paul Simon, Tina Turner, Mötley Crüe, Stevie Nicks y Neil Young han llegado a acuerdos de ocho y nueve cifras.

El acuerdo de Sting cubre tanto los derechos de autor de sus canciones, que suman más de 600, como sus regalías como compositor, lo que significa que Universal recibiría todos los ingresos futuros de publicación de música de su trabajo. En 2019, la agencia de licencias BMI dijo que ‘Every Breath You Take’, de 1983, se había convertido en la canción más interpretada en su catálogo de más de 14 millones de piezas, superando a ‘You’ve Lost That Lovin’ Feelin’, un hit N0 1 en 1965 por The Righteous Brothers que fue escrito por Phil Spector, Barry Mann y Cynthia Weil.

La producción de música grabada de Sting, tanto para su trabajo en solitario como para Police, su banda, también está controlada por Universal.

“Es absolutamente esencial para mí que el trabajo de mi carrera tenga un hogar donde sea valorado y respetado”, dijo Sting, cuyo verdadero nombre es Gordon Sumner, en un comunicado. “No solo para conectarme con los fanáticos de toda la vida de nuevas maneras, sino también para presentar mis canciones a nuevas audiencias, músicos y generaciones”.