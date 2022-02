Rodrigo González furioso con programa de Magaly Medina: “Usan imágenes de mi plataforma”

Rodrigo González y Magaly Medina se han visto enfrentados en más de una oportunidad y esta vez no fue la excepción. El viernes 11 de febrero, el conductor de Amor y fuego acusó al programa de su examiga de usar imágenes de su cuenta oficial de Instagram sin darle el crédito respectivo por las mismas.

Con gran indignación, el popular ‘Peluchín’ compartió una serie de capturas para probar que Magaly TV, la firme expuso, al menos tres veces, fotos e imágenes de su contenido propio.

“ ¡Hacen contenido usando imágenes de mi plataforma a sus anchas , pero se hacen los angostos a la hora de poner el crédito!”, aseveró el compañero de Gigi Mitre mediante su Instagram.

Rodrigo González critica al programa de Magaly Medina. Foto: Rodrigo González/ Instagram

Rodrigo González critica a Magaly por reuniones en pandemia

A principios de enero, Rodrigo González confrontó a Magaly Medina por haber hecho reuniones en pandemia y luego haber criticado a Paolo Guerrero por exactamente lo mismo.

“Es cierto, Paolo no tiene corona y no debió hacer una fiesta, pero a Magaly se le olvida (de) que también hizo reuniones durante la pandemia y hasta le grabó un video al notario en plena segunda ola, junto a la Darcourt, otra irresponsable y reincidente”, sentenció ‘Peluchín‘.

¿Qué pasó entre Rodrigo González y Magaly Medina?

Durante una de las transmisiones de Amor y fuego, Rodrigo González afirmó que Magaly Medina lo vetó de ATV después de que él se retirara de las filas de Latina.

“A mí me ha pasado durante casi una década que era ataque tras ataque. (...) Me decían: ‘¿Pero no es tu amiga? Entonces, ¿por qué se ha expresado así de ti? ¿Por qué ha minimizado tu programa? ¿Por qué dice que a ustedes no los ve nadie? ¿Por qué dice que las primicias son solo de ella? ¿Por qué pidió en ATV que no te contraten cuando se sabía que ibas a ingresar al mediodía? ¿No se supone que es tu amiga?’”, mencionó el animador.