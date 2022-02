Paula Manzanal muestra nuevo audio y desmiente a Amor y fuego sobre insulto de su pareja

Paula Manzanal conversó con Magaly Medina sobre el audio que difundió Amor y fuego el 9 de febrero, donde se le escucha a su nueva pareja, Christian Marco, con Khalida Merevi, exnovia del extranjero. La influencer, a través de una videollamada, aclaró que manipularon el material para polemizar sobre el hecho.

“ Quiero aclarar que ese audio fue editado a conveniencia de ese programa , yo tengo el audio completo y lo estoy enviando a tu producción, donde realmente lo que él ha dicho es algo que dije de una amiga (aparentemente de Sheyla Rojas)”, dijo la modelo a la conductora de televisión.

La joven le pidió a la comunicadora que reproduzca dicho audio. “Si tú escuchas el audio completo, él está explicando, está diciendo que habla de una chica amiga mía, que todas las conocen de la tele, y él está hablando de Sheyl a”, señaló.

Paula Manzanal rechaza insultos

Paula Manzanal también se refirió a su compañera Sheyla Rojas, a quien presuntamente el extranjero habría insultado. En ese sentido, ella señaló que tampoco justifica la forma en cómo se dirige a la ex chica reality.

“No lo justifico porque él está hablando de una mujer. Lo que dice en el audio ella me dijo que ella es una “p*** y él está hablando de Sheyla”, acotó.

¿Qué dijo el novio de Paula Manzanal?

Tras oficializar su relación con Christian Marco, Amor y fuego difundió un audio del extranjero con una exnovia, donde se escucharía sus verdaderas intenciones con la popular ‘Chica Tulum’.

“Te doy 10.000 euros si me ayudas. Yo quiero salir en la tele, en algún programa de estos que me buscan en YouTube y ‘Sálvame’ (programa español de espectáculos)… A mí me sacan rápido, soy guapo. A mí Paula me ha dicho que es p***, así es”, se le escucha decir.