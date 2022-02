Paula Manzanal evitó hablar de supuesto embarazo: “Es un asunto mío”

Paula Manzanal volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que la expareja de su actual novio revelara que la misma peruana le confesó estar embarazada de Christian Marco. Tras las polémicas declaraciones de la española, Magaly Medina entrevistó a la influencer el último jueves 10 de febrero, y uno de los temas que conversaron fue el rumor sobre un posible segundo hijo.

La modelo no quiso confirmar ni negar las especulaciones al respecto. “Es un tema que prefiero no tocarlo de momento. Al fin y al cabo, si quiero tener hijos o no, es un asunto mío. El tema es la chica” , precisó en un inicio.

La respuesta de la influencer no fue tan convincente para la presentadora de espectáculos, quien insistió con la pregunta, a lo que Paula Manzanal reafirmó su versión. “Prefiero no tocar ese tema en este momento, porque es mi vida privada y prefiero no hablar de eso. De ese tema, prefiero no”, acotó.

Mamá de la modelo amenaza a Rodrigo González y Gigi Mitre

Los conductores del programa Amor y fuego revelaron durante su programa del jueves 10 de febrero que la mamá de Paula Manzanal los amenazó luego de difundir los audios del novio de su hija. “Está amenazando, dice que nos vamos a quedar sin trabajo”, comentó Gigi. “No nos amenace, estamos haciendo lo nuestro. Su hija es alguien de la farándula lorcha y usted también (…) Nosotros le damos tribuna, como también se la damos con todo lo que ocurre con los personajes públicos”, expresó ‘Peluchín’.

Paula Manzanal estaría embarazada, según Amor y fuego

En el audio publicado por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre se le escucha a la expareja del novio de Paula Manzanal decir que la misma influencer le habría revelado que está embarazada por segunda vez. Además, le pidió a la joven que respete su relación con Christian Marco. “Hola, Khalida, no entiendo por qué sigues buscando a Christian y llamando a todos sus amigos para saber de él. Te voy a pedir, por favor, que respetes mi relación. Él y yo estamos esperando un bebé, no sé si ya te habrá contado, pero espero que me entiendas”, se lee en el mensaje.