Paula Manzanal desconfiaba de Anthony Aranda: “Siempre había cámaras donde íbamos”

Paula Manzanal sigue dando detalles de cómo era su relación con Anthony Aranda, luego de se hicieran amigos tras participar en Reinas del show. Hace unos días, la modelo reveló que tenía planeado ayudar al bailarín para que viaje a España, pero no ocurrió. Ahora, en entrevista con Magaly Medina, contó que no confiaba en él porque cada vez que salían veía cámaras en los lugares a los que iban y hasta afuera de su casa.

“Me caía superbién, era un buen chico, pero… ¡Oh, casualidad! siempre había cámaras donde quiera que iríamos” , narró la influencer. “O sea, tú piensas que él llamaba a las cámaras porque él era un bailarín más del elenco de la ‘Señito’. Él era un bailarín desconocido para todos los que hacíamos espectáculos”, comentó la conductora de Magaly TV, la firme.

Además, recordó que cuando participaba en el reality de Gisela Valcárcel se empezó a especular que entre ella y el bailarín existía una relación amorosa. “Me pareció muy raro, porque se empezó a divulgar dentro de la producción de que él quería algo conmigo, y cuándo él comenzó a declarar sobre mí, yo me enfadé mucho con él, y ahí fue que dejamos de ser amigos”, expresó.

Modelo evitó hablar de supuesto segundo embarazo

Magaly Medina fue muy precisa con sus preguntas hacia Paula Manzanal, y una de ellas fue consultarle si estaba esperando a su segundo hijo. Sin embargo, la influencer prefirió no confirmar ni negar que se encuentra embarazada de su actual novio. “Es un tema que prefiero no tocarlo de momento. Al fin y al cabo, si quiero tener hijos o no, es un asunto mío. El tema es la chica”, respondió.

Paula Manzanal recordó cómo fue su amistad con bailarín

Durante la entrevista realizada por Magaly Medina a Manzanal se tocaron muchos temas, el primero de ellos fue el fin de su amistad con Anthony Aranda. En un inicio, Paula Manzanal mencionó que se llevaba muy bien con el bailarín, pero su relación amical terminó, ya que según ella él cometió muchos errores que no fueron de su agrado. “Eran muchas banderas rojas”, indicó la modelo.