Paula Manzanal contó que ‘Gato’ Cuba celaba a Melissa Paredes por pasar tiempo con Anthony Aranda

Paula Manzanal estuvo en videollamada con Magaly Medina y no dudó en revelar algunos secretos sobre cómo habría iniciado el romance entre Melissa Paredes y Anthony Aranda cuando aún seguía casada con Rodrigo Cuba.

La modelo compartió detalles que le contó Anthony Aranda cuando aún tenían comunicación. Entre ellos, destaca que el ‘Gato’ Cuba celaba a Melissa por pasar tiempo con él, ya que lo consideraba “el más guapo del canal”.

“Lo que él (Anthony Aranda) me dijo es que el exesposo de Melissa (Paredes) siempre lo celaba. Me dijo ‘ Meli me ha dicho creo que me estás coqueteando, y que su esposo la celaba conmigo porque soy el más guapo de todo el canal’”, afirmó.

La interpretación de Magaly tras las declaraciones de Paula Manzanal

Magaly no perdió la oportunidad de comentar sobre la situación e indicó que, para que Melissa haya contado eso, seguramente, para ese entonces, aún mantenía una relación con su exesposo, Rodrigo Cuba.

“El ‘Gato’ Cuba tenía sus sospechas, y si ella se lo contaba al bailarín era porque la relación no estaba mal”, añadió la conductora de Magaly TV, la firme.

Paula Manzanal le dijo a Melissa Paredes que solo era amiga de Anthony Aranda. Foto: Paula Manzanal/Instagram, Anthony Aranda/Instagram

Paula Manzanal evitar hablar de su posible embarazo

La modelo estuvo de invitada en el programa de Magaly, pero evitó responder cualquier pregunta relacionada a su supuesto embarazo. “Es un tema que prefiero no tocarlo de momento. Al fin y al cabo, si quiero tener hijos o no es un asunto mío”, precisó en un inicio.

No obstante, la conductora insistió en el tema, a lo que Paula respondió: “Prefiero no tocar ese tema en este momento , porque es mi vida privada y prefiero no hablar de eso.